https://ria.ru/20210810/monastyr-1745189138.html

Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать

Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать - РИА Новости, 10.08.2021

Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать

Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште (Крым), пострадавший от сошедшего с гор селя, начали восстанавливать после обращения митрополита к... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:28

2021-08-10T14:28

2021-08-10T14:28

религия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алушта

религия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште (Крым), пострадавший от сошедшего с гор селя, начали восстанавливать после обращения митрополита к республиканским властям, говорится в сообщении пресс-службы монастыря, распространенном во вторник.Монастырь находится в горах – 850 метров над уровнем моря – в Крымском национальном парке. Ранее в монастыре сообщили РИА Новости, что 4 августа после сильного дождя три реки поменяли русло, пошли в сторону обители – сошел сель, вода и грязь снесли несколько хозяйственных построек. Также сообщалось об угрозе разрушения храма Иерусалимской иконы Божией матери, братского корпуса и трапезной. Как пояснил РИА Новости помощник наместника обители Игорь Гончаренко, братия вместе с лесниками заповедника перенаправили одну реку, но надо было еще перенаправить русла других рек, а для этого нужна была тяжелая техника и помощь от правительства региона."После обращения митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову с просьбой об оказании помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в мужском монастыре Косьмы и Дамиана начались восстановительные работы. Своевременно оказанная помощь предотвратила реальную угрозу разрушения исторических зданий и потери краснокнижных растений. Для устранения последствий сильного ливня была предоставлена вся необходимая техника", - говорится в сообщении пресс-службы.Также, уточняют в обители, быстро отреагировали сотрудники МЧС. "Было перенаправлено русло реки, что позволило избежать еще большего затопления. Работы велись круглосуточно. Одними из первых подключились представители национального парка "Крымский" и лесничества. Помогали профильные специалисты, волонтеры. В первые дни общими усилиями из монастыря было вывезено около 150 тонн грязи, камней и мусора", - рассказали в пресс-службе.Планируется, что вскоре начнутся работы по возвращению территории обители в первоначальный вид – проконтролировать выполнение работ прибыли заместители председателя совета министров Республики Крым, на объекте был также глава администрации города Алушта, добавили в обители."Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь молитвенно благодарит всех, кто не остался в стороне и оказал всестороннюю помощь и поддержку обители", - заключили в монастыре.

https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html

https://ria.ru/20210809/rpts-1745076789.html

республика крым

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алушта, религия