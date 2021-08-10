https://ria.ru/20210810/militsiya-1745241258.html

МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске

МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске - РИА Новости, 10.08.2021

МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске

Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:44

2021-08-10T17:44

2021-08-10T17:44

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603136027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aede995063375246da4751a08cd12804.jpg

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что накануне в Минске на площади Независимости примерно в 16.20 (совпадает с мск) двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналистку австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих."Журналистов вчера не задерживали", - заявили в пресс-службе милиции.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со своей стороны также опроверг информацию о задержании журналистов в Минске. По его словам, у сотрудников австрийской общественной телерадиокомпании (ORF) просто проверили документы. Пресс-секретарь уточнил, что журналисты были аккредитованы на "Большой разговор".Встреча Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник длилась 8 часов 15 минут, она собрала около 300 участников, в их числе были и иностранные журналисты.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733622643.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745124772.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд белоруссии