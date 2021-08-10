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МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске - РИА Новости, 10.08.2021
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске
Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:44
2021-08-10T17:44
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
мвд белоруссии
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что накануне в Минске на площади Независимости примерно в 16.20 (совпадает с мск) двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналистку австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих."Журналистов вчера не задерживали", - заявили в пресс-службе милиции.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со своей стороны также опроверг информацию о задержании журналистов в Минске. По его словам, у сотрудников австрийской общественной телерадиокомпании (ORF) просто проверили документы. Пресс-секретарь уточнил, что журналисты были аккредитованы на "Большой разговор".Встреча Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник длилась 8 часов 15 минут, она собрала около 300 участников, в их числе были и иностранные журналисты.
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733622643.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745124772.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд белоруссии
17:44 10.08.2021
 
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске

ГУВД Мингорисполкома: журналистов во время "Большого разговора" с Лукашенко не задерживали

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтозак во время несанкционированной акции протеста в Минске
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что накануне в Минске на площади Независимости примерно в 16.20 (совпадает с мск) двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналистку австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих.
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"Журналистов вчера не задерживали", - заявили в пресс-службе милиции.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со своей стороны также опроверг информацию о задержании журналистов в Минске. По его словам, у сотрудников австрийской общественной телерадиокомпании (ORF) просто проверили документы. Пресс-секретарь уточнил, что журналисты были аккредитованы на "Большой разговор".
Встреча Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник длилась 8 часов 15 минут, она собрала около 300 участников, в их числе были и иностранные журналисты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 23:59
Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки
 
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