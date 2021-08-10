https://ria.ru/20210810/militsiya-1745241258.html
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске - РИА Новости, 10.08.2021
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске
Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:44
2021-08-10T17:44
2021-08-10T17:44
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналистов не задерживали в Минске 9 августа, в день "Большого разговора" с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что накануне в Минске на площади Независимости примерно в 16.20 (совпадает с мск) двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналистку австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих."Журналистов вчера не задерживали", - заявили в пресс-службе милиции.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз со своей стороны также опроверг информацию о задержании журналистов в Минске. По его словам, у сотрудников австрийской общественной телерадиокомпании (ORF) просто проверили документы. Пресс-секретарь уточнил, что журналисты были аккредитованы на "Большой разговор".Встреча Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник длилась 8 часов 15 минут, она собрала около 300 участников, в их числе были и иностранные журналисты.
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733622643.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд белоруссии
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержании журналистов в Минске
ГУВД Мингорисполкома: журналистов во время "Большого разговора" с Лукашенко не задерживали