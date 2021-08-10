https://ria.ru/20210810/mayning-1745126294.html
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты - РИА Новости, 10.08.2021
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты
Вы можете стать жертвой криптоджекинга, то есть ваш компьютер могут незаконно использовать для майнинга криптовалют. Обычно мошенники отправляют фишинговые... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T01:16
2021-08-10T01:16
2021-08-10T01:16
технологии
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Вы можете стать жертвой криптоджекинга, то есть ваш компьютер могут незаконно использовать для майнинга криптовалют. Обычно мошенники отправляют фишинговые письма с вредоносной ссылкой, в которой содержится код программы для добычи криптовалюты, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.По его словам, злоумышленники также могут заражать веб-сайты и онлайн-рекламу вредоносным кодом, который автоматически загружается в браузер.Косарим отметил, что пользователь сразу может и не понять, что случилось с его компьютером, разве что по косвенным признакам, в том числе зависании компьютера при выполнении команд и его низкой производительности.
https://ria.ru/20210809/mayning-1745124574.html
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технологии, россия, криптовалюта
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты
Эксперт Косарим: мошенники могут использовать чужие компьютеры для майнинга криптовалют