Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/mayning-1745126294.html
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты - РИА Новости, 10.08.2021
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты
Вы можете стать жертвой криптоджекинга, то есть ваш компьютер могут незаконно использовать для майнинга криптовалют. Обычно мошенники отправляют фишинговые... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T01:16
2021-08-10T01:16
технологии
россия
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de43751b7dd6fed36d342ca221190a0b.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Вы можете стать жертвой криптоджекинга, то есть ваш компьютер могут незаконно использовать для майнинга криптовалют. Обычно мошенники отправляют фишинговые письма с вредоносной ссылкой, в которой содержится код программы для добычи криптовалюты, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.По его словам, злоумышленники также могут заражать веб-сайты и онлайн-рекламу вредоносным кодом, который автоматически загружается в браузер.Косарим отметил, что пользователь сразу может и не понять, что случилось с его компьютером, разве что по косвенным признакам, в том числе зависании компьютера при выполнении команд и его низкой производительности.
https://ria.ru/20210809/mayning-1745124574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74591d6b8f26ceecc6b5dec86396c83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, россия, криптовалюта
01:16 10.08.2021
 
Специалист предупредил об опасности майнинга криптовалюты

Эксперт Косарим: мошенники могут использовать чужие компьютеры для майнинга криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма
Майнинг-ферма - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Вы можете стать жертвой криптоджекинга, то есть ваш компьютер могут незаконно использовать для майнинга криптовалют. Обычно мошенники отправляют фишинговые письма с вредоносной ссылкой, в которой содержится код программы для добычи криптовалюты, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.
По его словам, злоумышленники также могут заражать веб-сайты и онлайн-рекламу вредоносным кодом, который автоматически загружается в браузер.
"Код криптомайнинга работает в фоновом режиме, и ничего не подозревающие жертвы продолжают использовать свой компьютер, часть ресурсов которого идет на добычу криптовалюты для злоумышленника", - объяснил специалист.
Косарим отметил, что пользователь сразу может и не понять, что случилось с его компьютером, разве что по косвенным признакам, в том числе зависании компьютера при выполнении команд и его низкой производительности.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 23:53
В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты
 
ТехнологииРоссияКриптовалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния