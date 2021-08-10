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В ВОЗ рассказали о вспышке лихорадки Марбург в Гвинее
В ВОЗ рассказали о вспышке лихорадки Марбург в Гвинее - РИА Новости, 10.08.2021
В ВОЗ рассказали о вспышке лихорадки Марбург в Гвинее
Распространение геморрагической лихорадки Марбург в западноафриканской стране Гвинее, где недавно был зафиксирован летальный случай от заболевания, вероятно,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:17
2021-08-10T18:17
2021-08-10T18:17
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Распространение геморрагической лихорадки Марбург в западноафриканской стране Гвинее, где недавно был зафиксирован летальный случай от заболевания, вероятно, можно будет сдержать, сообщил РИА Новости во вторник профессор эпидемиологии Цюрихского университета и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Штеффен.Ранее сообщалось, что власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Штеффен, ранее возглавлявший чрезвычайный комитет ВОЗ по Эболе, заявил, что есть большие надежды на то, что распространение вируса можно будет сдержать, учитывая, что у контактов умерших людей еще не развились симптомы.Штеффен отметил обеспокоенность властей тем, что вирус Марбурга может распространиться на соседние страны Сьерра-Леоне и Либерию.Эпидемиолог также подчеркнул, что смертность от этого заболевания сильно зависит от штамма вируса. Например, в Уганде в 2012 году умерли 4 из 17 заболевших (27%), тогда как в крупных вспышках, которые произошли в 2005 году в Анголе и ранее в Конго 88 и 83% пациентов умерли соответственно.Болезнь, вызванная вирусом Марбург, ранее известная как марбургская геморрагическая лихорадка, – тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Средний показатель летальности заболевания составляет около 50%, отметили в институте. В ходе прошлых вспышек показатель летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи, пояснили в "Микробе".
https://ria.ru/20210619/ebola-1737691223.html
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в мире, ангола, гвинея, либерия, сьерра-леоне, воз
В ВОЗ рассказали о вспышке лихорадки Марбург в Гвинее
Советник ВОЗ Штеффен: распространение лихорадки Марбург в Гвинее можно будет сдержать
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Распространение геморрагической лихорадки Марбург в западноафриканской стране Гвинее
, где недавно был зафиксирован летальный случай от заболевания, вероятно, можно будет сдержать, сообщил РИА Новости во вторник профессор эпидемиологии Цюрихского университета и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Роберт Штеффен.
Ранее сообщалось, что власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Штеффен, ранее возглавлявший чрезвычайный комитет ВОЗ по Эболе, заявил, что есть большие надежды на то, что распространение вируса можно будет сдержать, учитывая, что у контактов умерших людей еще не развились симптомы.
"Второго августа умер один пациент, и у его четырех близко с ним контактировавших с высоким риском не было никаких симптомов. Еще 145 случаев контактов были выявлены и отслеживаются. Учитывая тот факт, что у первоначального пациента уже появились симптомы 25 июля, и зная, что инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня, я умеренно оптимистичен и, конечно, надеюсь, что это не перерастет в крупную вспышку", - сказал он.
Штеффен отметил обеспокоенность властей тем, что вирус Марбурга может распространиться на соседние страны Сьерра-Леоне
и Либерию
.
Эпидемиолог также подчеркнул, что смертность от этого заболевания сильно зависит от штамма вируса. Например, в Уганде
в 2012 году умерли 4 из 17 заболевших (27%), тогда как в крупных вспышках, которые произошли в 2005 году в Анголе
и ранее в Конго 88 и 83% пациентов умерли соответственно.
Болезнь, вызванная вирусом Марбург, ранее известная как марбургская геморрагическая лихорадка, – тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Средний показатель летальности заболевания составляет около 50%, отметили в институте. В ходе прошлых вспышек показатель летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи, пояснили в "Микробе".