11:32 10.08.2021 (обновлено: 12:25 10.08.2021)
В институте "Микроб" оценили вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию
В институте "Микроб" назвали вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию крайне низкой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Риск распространения на мировом уровне лихорадки Марбург, а также вероятность завоза инфекции в Россию крайне низкие, сообщил Российский научно-исследовательский противочумной институт "Микроб" Роспотребнадзора.
Ранее гвинейские власти подтвердили первый случай заражения, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Риск распространения на национальном и региональном уровне расценивается ВОЗ как высокий (префектура Гекеду, где выявлен случай, социально-экономически плотно связана с Либерией и Сьерра-Леоне). <...> Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", — говорится в заявлении ученых.
На территории России случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, не регистрировали. Она характерна для Африки, единственный случай вывоза за пределы региона был в 2008 году — в США и Нидерланды, пояснили в ведомстве.
Марбургская геморрагическая лихорадка — тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Как отметили ученые, средний показатель летальности заболевания составляет около 50%. Во время прошлых вспышек он варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи.