https://ria.ru/20210810/likhoradka-1745160007.html

В институте "Микроб" оценили вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию

В институте "Микроб" оценили вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию - РИА Новости, 10.08.2021

В институте "Микроб" оценили вероятность завоза лихорадки Марбург в Россию

Риск распространения на мировом уровне лихорадки Марбург, а также вероятность завоза инфекции в Россию крайне низкие, сообщил Российский... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:32

2021-08-10T11:32

2021-08-10T12:25

общество

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Риск распространения на мировом уровне лихорадки Марбург, а также вероятность завоза инфекции в Россию крайне низкие, сообщил Российский научно-исследовательский противочумной институт "Микроб" Роспотребнадзора.Ранее гвинейские власти подтвердили первый случай заражения, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).На территории России случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, не регистрировали. Она характерна для Африки, единственный случай вывоза за пределы региона был в 2008 году — в США и Нидерланды, пояснили в ведомстве.Марбургская геморрагическая лихорадка — тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Как отметили ученые, средний показатель летальности заболевания составляет около 50%. Во время прошлых вспышек он варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20210809/likhoradka-1745123324.html

россия

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2021

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