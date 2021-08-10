https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму
Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:54
2021-08-10T08:54
2021-08-10T08:54
общество
республика крым
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751620_169:171:1201:751_1920x0_80_0_0_31b0fac641871c336767df8aabb0e8da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр.Грозы, сопровождаемые сильными ливнями, прошли в понедельник в различных районах полуострова, что привело к снижению температурного фона. Последние две недели в Крыму стояла жаркая сухая погода с дневными температурами до 37 градусов в предгорных и степных районах."Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 метров в секунду", - рассказали в гидометцентре.Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, днем он прогреется до 25-30 градусов, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751620_137:71:1182:855_1920x0_80_0_0_ecdb00d4d3cdb87ce362001192b3e624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, погода
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму
Крымский гидрометцентр: в регионе ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости.
Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму
и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр.
Грозы, сопровождаемые сильными ливнями, прошли в понедельник в различных районах полуострова, что привело к снижению температурного фона. Последние две недели в Крыму стояла жаркая сухая погода с дневными температурами до 37 градусов в предгорных и степных районах.
"Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 метров в секунду", - рассказали в гидометцентре.
Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, днем он прогреется до 25-30 градусов, сообщили в ведомстве.