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Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму
Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:54
2021-08-10T08:54
общество
республика крым
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр.Грозы, сопровождаемые сильными ливнями, прошли в понедельник в различных районах полуострова, что привело к снижению температурного фона. Последние две недели в Крыму стояла жаркая сухая погода с дневными температурами до 37 градусов в предгорных и степных районах."Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 метров в секунду", - рассказали в гидометцентре.Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, днем он прогреется до 25-30 градусов, сообщили в ведомстве.
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общество, республика крым, погода
08:54 10.08.2021
 
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму

Крымский гидрометцентр: в регионе ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер

© РИА НовостиПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр.
Грозы, сопровождаемые сильными ливнями, прошли в понедельник в различных районах полуострова, что привело к снижению температурного фона. Последние две недели в Крыму стояла жаркая сухая погода с дневными температурами до 37 градусов в предгорных и степных районах.
"Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 метров в секунду", - рассказали в гидометцентре.
Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, днем он прогреется до 25-30 градусов, сообщили в ведомстве.
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