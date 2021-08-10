https://ria.ru/20210810/krym-1745136426.html

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Крыму

Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:54

2021-08-10T08:54

2021-08-10T08:54

общество

республика крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Сильные ливни на текущей неделе понизят дневные температуры воздуха в Крыму и ослабят зной, сообщил крымский гидрометцентр.Грозы, сопровождаемые сильными ливнями, прошли в понедельник в различных районах полуострова, что привело к снижению температурного фона. Последние две недели в Крыму стояла жаркая сухая погода с дневными температурами до 37 градусов в предгорных и степных районах."Холодный фронтальный раздел принес на полуостров ослабление жары и грозовые дожди. На текущей неделе и в предстоящие выходные дни с 9 по 15 августа в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, в отдельных районах сильные, грозы, в дневные часы есть вероятность выпадения града, шквалистого усиления ветра до 20-25 метров в секунду", - рассказали в гидометцентре.Ночные температуры воздуха существенно не изменятся, днем он прогреется до 25-30 градусов, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

республика крым

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общество, республика крым, погода