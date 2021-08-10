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Власти Курской области рассказали о случаях COVID-19 среди вакцинированных

Власти Курской области рассказали о случаях COVID-19 среди вакцинированных - РИА Новости, 10.08.2021

Власти Курской области рассказали о случаях COVID-19 среди вакцинированных

Коронавирусной инфекцией заболели всего 0,38% привитых жителей Курской области, сообщила во вторник обладминистрация. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:00

2021-08-10T14:00

2021-08-10T14:00

распространение коронавируса

общество

курская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 10 авг - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией заболели всего 0,38% привитых жителей Курской области, сообщила во вторник обладминистрация.В области на 9 августа первым компонентом вакцины привиты 316 899 человек, завершили вакцинацию 238 210 жителей региона."С начала массовой вакцинации из числа полностью завершивших курс заболели 914 человек, это 0,38% от общего их количества. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, никто не был госпитализирован в реанимацию", – приводит администрация слова заместителя губернатора области Андрея Белостоцкого.С начала пандемии, по данным на понедельник, в Курской области зарегистрировано 48 175 случаев COVID-19. Госпитализированы, в том числе с пневмониями, 1602 человека, на ИВЛ находятся 75 пациентов. Скончались 1147 пациентов с COVID-19.Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.

курская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии