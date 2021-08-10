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Распространение коронавируса
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В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.08.2021
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:25
2021-08-10T11:25
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек. На ИВЛ находятся 392 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 072 пациента после коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 395 285. Помимо этого, за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:25 10.08.2021
 
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки

Оперштаб: за сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 1 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек. На ИВЛ находятся 392 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 072 пациента после коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 395 285. Помимо этого, за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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