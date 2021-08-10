https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745158340.html

В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.08.2021

В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки

За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:25

2021-08-10T11:25

2021-08-10T11:25

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек. На ИВЛ находятся 392 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 072 пациента после коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 395 285. Помимо этого, за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии