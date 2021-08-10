https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745158340.html
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.08.2021
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:25
2021-08-10T11:25
2021-08-10T11:25
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 639 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 781 человек. На ИВЛ находятся 392 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 072 пациента после коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 395 285. Помимо этого, за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f97db77673967600cff3c3eab395451c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве госпитализировали более 780 человек с COVID-19 за сутки
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализирован 781 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 392 человека