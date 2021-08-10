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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,11%, Чукотском автономном округе - 0,16%, Татарстане - 0,2%, сообщили журналистам... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:21
2021-08-10T11:21
2021-08-10T11:21
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,11%, Чукотском автономном округе - 0,16%, Татарстане - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва – 0,11%; Чукотский автономный округ – 0,16%; Республика Татарстан – 0,2%", - говорится в сообщении.
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общество, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 0,11%