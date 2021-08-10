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В России за сутки выписали 18 729 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 729 человек после COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В России за сутки выписали 18 729 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 729 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 788 710 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:21
2021-08-10T11:21
2021-08-10T11:21
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 729 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 788 710 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 729 человек. ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 788 710", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 18 729 человек после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписаны 18 729 человек после лечения от COVID-19