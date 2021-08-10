https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156672.html
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:18
2021-08-10T11:18
2021-08-10T14:42
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 160 инфицированных. Темп прироста снизился на 0,01% — с 0,34% до 0,33%.Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тысяч заразившихся — тогда показатель составил 21 042.Активных симптомов не было у 1537 заболевших (7,2%). Выписались после лечения 18 729 человек, умерли — 792.Новых пациентов зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Санкт-Петербург обошел Москву по их числу — 1811 и 1639 соответственно. В прошлый раз это происходило 3 февраля: тогда в городах суточный прирост составил 1916 и 1545 человек.На третьем месте находится Подмосковье (1309), далее следуют Нижегородская (537), Свердловская (518) и Ростовская (479) области.Меньше всего случаев — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (десять), Чукотском автономном округе (два).Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 10.08.2021 (обновлено: 14:42 10.08.2021)
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В России впервые с 30 июня зарегистрировали менее 22 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 22 160 инфицированных. Темп прироста снизился на 0,01% — с 0,34% до 0,33%.
Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тысяч заразившихся — тогда показатель составил 21 042.
Активных симптомов не было у 1537 заболевших (7,2%). Выписались после лечения 18 729 человек, умерли — 792.
Новых пациентов зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Санкт-Петербург обошел Москву по их числу — 1811 и 1639 соответственно. В прошлый раз это происходило 3 февраля: тогда в городах суточный прирост составил 1916 и 1545 человек.
На третьем месте находится Подмосковье (1309), далее следуют Нижегородская (537), Свердловская (518) и Ростовская (479) области.
Меньше всего случаев — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (десять), Чукотском автономном округе (два).
Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
и Бразилии
. Россия занимает в этом списке четвертое место.