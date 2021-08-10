https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156672.html

В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:18

2021-08-10T11:18

2021-08-10T14:42

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 160 инфицированных. Темп прироста снизился на 0,01% — с 0,34% до 0,33%.Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тысяч заразившихся — тогда показатель составил 21 042.Активных симптомов не было у 1537 заболевших (7,2%). Выписались после лечения 18 729 человек, умерли — 792.Новых пациентов зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Санкт-Петербург обошел Москву по их числу — 1811 и 1639 соответственно. В прошлый раз это происходило 3 февраля: тогда в городах суточный прирост составил 1916 и 1545 человек.На третьем месте находится Подмосковье (1309), далее следуют Нижегородская (537), Свердловская (518) и Ростовская (479) области.Меньше всего случаев — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (десять), Чукотском автономном округе (два).Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии