Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156672.html
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:18
2021-08-10T14:42
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111173_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_481484d353f6bee6072c2ca407e642b4.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 160 инфицированных. Темп прироста снизился на 0,01% — с 0,34% до 0,33%.Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тысяч заразившихся — тогда показатель составил 21 042.Активных симптомов не было у 1537 заболевших (7,2%). Выписались после лечения 18 729 человек, умерли — 792.Новых пациентов зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Санкт-Петербург обошел Москву по их числу — 1811 и 1639 соответственно. В прошлый раз это происходило 3 февраля: тогда в городах суточный прирост составил 1916 и 1545 человек.На третьем месте находится Подмосковье (1309), далее следуют Нижегородская (537), Свердловская (518) и Ростовская (479) области.Меньше всего случаев — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (десять), Чукотском автономном округе (два).Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111173_599:323:2899:2048_1920x0_80_0_0_c3bbea002ba41e6d6492efa46ddba903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 10.08.2021 (обновлено: 14:42 10.08.2021)
 
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19

В России впервые с 30 июня зарегистрировали менее 22 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 22 160 инфицированных. Темп прироста снизился на 0,01% — с 0,34% до 0,33%.
Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тысяч заразившихся — тогда показатель составил 21 042.
Активных симптомов не было у 1537 заболевших (7,2%). Выписались после лечения 18 729 человек, умерли — 792.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Новых пациентов зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Санкт-Петербург обошел Москву по их числу — 1811 и 1639 соответственно. В прошлый раз это происходило 3 февраля: тогда в городах суточный прирост составил 1916 и 1545 человек.
На третьем месте находится Подмосковье (1309), далее следуют Нижегородская (537), Свердловская (518) и Ростовская (479) области.
Меньше всего случаев — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (десять), Чукотском автономном округе (два).
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 17:26Распространение коронавируса
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса
Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Лента новостейМолния