https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745148764.html

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021

Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизировалась, но динамики на снижение числа заболевших пока нет, заявил глава республики Сергей РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:37

2021-08-10T10:37

2021-08-10T10:55

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизировалась, но динамики на снижение числа заболевших пока нет, заявил глава республики Сергей Аксенов."Ситуация более-менее стабилизировалась, однако динамики на снижение количества заболевших пока нет, к сожалению", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.По его словам, за последние сутки в республики зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в республике выявлено более 63 тысяч заболевших Covid-19, выздоровевших — около 53 тысяч, умерли 1 882 человека.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

республика крым

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2021

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик)