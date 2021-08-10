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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745148764.html
Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021
Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизировалась, но динамики на снижение числа заболевших пока нет, заявил глава республики Сергей РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:37
2021-08-10T10:55
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизировалась, но динамики на снижение числа заболевших пока нет, заявил глава республики Сергей Аксенов."Ситуация более-менее стабилизировалась, однако динамики на снижение количества заболевших пока нет, к сожалению", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.По его словам, за последние сутки в республики зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в республике выявлено более 63 тысяч заболевших Covid-19, выздоровевших — около 53 тысяч, умерли 1 882 человека.
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик)
10:37 10.08.2021 (обновлено: 10:55 10.08.2021)
 
Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Аксенов: ситуация с COVID-19 стабилизировалась, но число заболевших пока не снижается

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму стабилизировалась, но динамики на снижение числа заболевших пока нет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация более-менее стабилизировалась, однако динамики на снижение количества заболевших пока нет, к сожалению", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
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По его словам, за последние сутки в республики зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в республике выявлено более 63 тысяч заболевших Covid-19, выздоровевших — около 53 тысяч, умерли 1 882 человека.
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Распространение коронавирусаРеспублика КрымКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)
 
 
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