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Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома - РИА Новости, 10.08.2021
Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T04:03
2021-08-10T05:27
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков."Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов", - сообщил он. Наиболее распространенные проявления — нарушение функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом: такие изменения видны при инструментальных обследованиях, а сталкиваются с ними до 70% пациентов.Примерно у 30% обнаруживаются стойкие неврологические нарушения, около 20-25% - сталкиваются с поражением сердца – повреждением его оболочки или миокарда, у 50% наблюдается поражение сосудов, порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы, перечисляет специалист. Но течение самого заболевания не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, продолжил Поздняков, заметив, что чаще страдают уже "скомпрометированные" органы и системы."Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов", - пояснил он.Маркером постковидного синдрома является повышение уровня антител при повторном анализе, но самое сложное для диагностики – его неврологические проявления, которые не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами, заключил Поздняков.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
04:03 10.08.2021 (обновлено: 05:27 10.08.2021)
 
Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

Врач-инфекционист Поздняков рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкРаботница кафе проверяет температуру у посетителей торгового центра
Работница кафе проверяет температуру у посетителей торгового центра - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков.
"Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов", - сообщил он. Наиболее распространенные проявления — нарушение функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом: такие изменения видны при инструментальных обследованиях, а сталкиваются с ними до 70% пациентов.
"Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом", - сообщил Поздняков.
Примерно у 30% обнаруживаются стойкие неврологические нарушения, около 20-25% - сталкиваются с поражением сердца – повреждением его оболочки или миокарда, у 50% наблюдается поражение сосудов, порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы, перечисляет специалист. Но течение самого заболевания не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, продолжил Поздняков, заметив, что чаще страдают уже "скомпрометированные" органы и системы.
"Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов", - пояснил он.
Маркером постковидного синдрома является повышение уровня антител при повторном анализе, но самое сложное для диагностики – его неврологические проявления, которые не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами, заключил Поздняков.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей Поздняков
 
 
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