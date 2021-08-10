https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745129705.html

Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома - РИА Новости, 10.08.2021

Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T04:03

2021-08-10T04:03

2021-08-10T05:27

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андрей поздняков

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков."Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов", - сообщил он. Наиболее распространенные проявления — нарушение функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом: такие изменения видны при инструментальных обследованиях, а сталкиваются с ними до 70% пациентов.Примерно у 30% обнаруживаются стойкие неврологические нарушения, около 20-25% - сталкиваются с поражением сердца – повреждением его оболочки или миокарда, у 50% наблюдается поражение сосудов, порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы, перечисляет специалист. Но течение самого заболевания не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, продолжил Поздняков, заметив, что чаще страдают уже "скомпрометированные" органы и системы."Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов", - пояснил он.Маркером постковидного синдрома является повышение уровня антител при повторном анализе, но самое сложное для диагностики – его неврологические проявления, которые не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами, заключил Поздняков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков