https://ria.ru/20210810/konversiya-1745186068.html

Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии

Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии - РИА Новости, 10.08.2021

Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии

Программа конверсии одного из ключевых технологических сегментов экономики — ОПК на новой технологической основе может стать одним из значимых факторов... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:27

2021-08-10T14:27

2021-08-10T14:27

технологии

ростех

новикомбанк

павел самиев

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Программа конверсии одного из ключевых технологических сегментов экономики — ОПК на новой технологической основе может стать одним из значимых факторов достижения устойчивого роста на основе дальнейшей диверсификации экономики, считает председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.При этом, подчеркивает он, конверсия должна идти на основе производства новой высокотехнологичной продукции, что невозможно без масштабной модернизации мощностей или создания новых производств. По оценке Самиева, для этого могут потребоваться инвестиции в основной капитал в размере до 5 триллионов рублей.Эксперт полагает, что создание спроса на конверсионную продукцию через традиционный механизм госзакупок "может оказать негативное влияние на эффективность модернизации оборонки и искажает конкурентную среду".Другой вариант — механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (опорным банком госкорпорации "Ростех"), пишет Самиев.За счет этого механизма производители получают возможность планировать объемы выпуска продукции и требуемые для этого мощности, а кредиторы или инвесторы – понимать сроки окупаемости и источники поступления средств. В отличие от существующей системы госзакупок, доступ к новому механизму смогут получить и те производители, в линейках которых пока отсутствует "контрактная" продукция, отмечает Самиев.При этом напоминает он, разработчики механизма гарантированного госзаказа утверждают, что дополнительных затрат не потребуется, так как эти средства уже учтены в существующих 12 нацпроектах общей стоимостью 27 триллионов рублей, сроки реализации которых, также, как и программа диверсификации ОПК, рассчитаны до 2030 года.

https://ria.ru/20210123/kreditovanie-1594257538.html

https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ростех, новикомбанк, павел самиев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)