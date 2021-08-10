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Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии
Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии - РИА Новости, 10.08.2021
Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии
Программа конверсии одного из ключевых технологических сегментов экономики — ОПК на новой технологической основе может стать одним из значимых факторов... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:27
2021-08-10T14:27
технологии
ростех
новикомбанк
павел самиев
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Программа конверсии одного из ключевых технологических сегментов экономики — ОПК на новой технологической основе может стать одним из значимых факторов достижения устойчивого роста на основе дальнейшей диверсификации экономики, считает председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.При этом, подчеркивает он, конверсия должна идти на основе производства новой высокотехнологичной продукции, что невозможно без масштабной модернизации мощностей или создания новых производств. По оценке Самиева, для этого могут потребоваться инвестиции в основной капитал в размере до 5 триллионов рублей.Эксперт полагает, что создание спроса на конверсионную продукцию через традиционный механизм госзакупок "может оказать негативное влияние на эффективность модернизации оборонки и искажает конкурентную среду".Другой вариант — механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (опорным банком госкорпорации "Ростех"), пишет Самиев.За счет этого механизма производители получают возможность планировать объемы выпуска продукции и требуемые для этого мощности, а кредиторы или инвесторы – понимать сроки окупаемости и источники поступления средств. В отличие от существующей системы госзакупок, доступ к новому механизму смогут получить и те производители, в линейках которых пока отсутствует "контрактная" продукция, отмечает Самиев.При этом напоминает он, разработчики механизма гарантированного госзаказа утверждают, что дополнительных затрат не потребуется, так как эти средства уже учтены в существующих 12 нацпроектах общей стоимостью 27 триллионов рублей, сроки реализации которых, также, как и программа диверсификации ОПК, рассчитаны до 2030 года.
https://ria.ru/20210123/kreditovanie-1594257538.html
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технологии, ростех, новикомбанк, павел самиев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
14:27 10.08.2021
 

Эксперт: система гарантированного госзаказа может быть драйвером конверсии

© РИА Новости / Виталий БелоусовУправляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Павел Самиев
Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Павел Самиев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Программа конверсии одного из ключевых технологических сегментов экономики — ОПК на новой технологической основе может стать одним из значимых факторов достижения устойчивого роста на основе дальнейшей диверсификации экономики, считает председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.
"Российская экономика сильно зависит от сырьевой конъюнктуры, то есть от волатильного и слабо предсказуемого фактора…. При этом один из ключевых технологических сегментов — ОПК — также находится на стадии циклического спада: конкуренция на внешних рынках резко ужесточилась, пока госзаказов по модернизации вооружений тоже пройден. Эти две проблемы – наше топтание вокруг низкой динамики роста и снижение спроса на продукцию военной промышленности – могут быть одновременно решены через новую программу конверсии", - говорится в статье Самиева на портале Банки.ру.
При этом, подчеркивает он, конверсия должна идти на основе производства новой высокотехнологичной продукции, что невозможно без масштабной модернизации мощностей или создания новых производств. По оценке Самиева, для этого могут потребоваться инвестиции в основной капитал в размере до 5 триллионов рублей.
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Эксперт полагает, что создание спроса на конверсионную продукцию через традиционный механизм госзакупок "может оказать негативное влияние на эффективность модернизации оборонки и искажает конкурентную среду".
Другой вариант — механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (опорным банком госкорпорации "Ростех"), пишет Самиев.
"Гарантированный заказ подразумевает, что у компании-госзаказчика возникает обязательство в будущем купить у производителя определенный объем продукции с заранее определенными характеристиками и ценой. Регулируются эти параметры контрактом, заключаемым на конкурсной основе. Причем, к конкурсу могут быть допущены не только производители, но и инвесторы (включая банки)", - поясняет эксперт.
За счет этого механизма производители получают возможность планировать объемы выпуска продукции и требуемые для этого мощности, а кредиторы или инвесторы – понимать сроки окупаемости и источники поступления средств. В отличие от существующей системы госзакупок, доступ к новому механизму смогут получить и те производители, в линейках которых пока отсутствует "контрактная" продукция, отмечает Самиев.
При этом напоминает он, разработчики механизма гарантированного госзаказа утверждают, что дополнительных затрат не потребуется, так как эти средства уже учтены в существующих 12 нацпроектах общей стоимостью 27 триллионов рублей, сроки реализации которых, также, как и программа диверсификации ОПК, рассчитаны до 2030 года.
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