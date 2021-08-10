https://ria.ru/20210810/koloniya-1745231242.html

В Курске убийца двух криминальных авторитетов получил 15 лет колонии

В Курске убийца двух криминальных авторитетов получил 15 лет колонии - РИА Новости, 10.08.2021

В Курске убийца двух криминальных авторитетов получил 15 лет колонии

Суд в Курске приговорил к 15 годам колонии особого режима убийцу двух местных криминальных авторитетов, сообщает во вторник региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:59

2021-08-10T16:59

2021-08-10T16:59

происшествия

курский район

курск

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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ВОРОНЕЖ, 10 авг — РИА Новости. Суд в Курске приговорил к 15 годам колонии особого режима убийцу двух местных криминальных авторитетов, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.В ноябре 2017 года суд в Курске приговорил к 19 годам колонии особого режима Руслана Сибилева - организатора убийств и покушения на убийство местных криминальных авторитетов. Десятого августа 2021 года суд вынес приговор в отношении другого фигуранта дела, 43-летнего мужчины."В июне 2010 года в деревне Щетинка Курского района, Сибилевым с соучастниками произведены несколько выстрелов из охотничьего карабина "Сайга" в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его супругу. Обвиняемый в данном случае исполнял отведенную ему роль водителя транспортного средства. Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее "криминальных разборок", - говорится в сообщении.В результате потерпевший был тяжело ранен в плечо и остался жив, а его супруга получила касательное ранение головы. В марте 2011 года нападавшие обстреляли Афанасьева у подъезда его дома из автомата АК-47."Обвиняемым потерпевшему причинены огнестрельные ранения из автомата "АК-47", в результате которых он скончался на месте преступления", - отмечает следствие.По данным СК, в июне 2010 года Сибилев с теми же подручными решил организовать убийство сподвижника Афанасьева - Алексея Украинцева, к которому также испытывал личную неприязнь."В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской города Курска к автомобилю под управлением Украинцева подъехал мотоцикл, откуда обвиняемый произвел в сторону водителя множество выстрелов из ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что обвиняемому удавалось долго скрываться от правоохранительных органов, задержан он был в феврале 2021 года."Ленинским районным судом обвиняемый признан виновным в покушении на убийство ранее знакомого мужчины, совершенное общеопасным способом, организованной группой и в убийстве двух ранее знакомых мужчин, совершенное общеопасным способом, организованной группой, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и два года ограничения свободы", - сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210526/tsirkach-1734162690.html

https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741189521.html

https://ria.ru/20210805/kriminal-1744392349.html

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происшествия, курский район, курск, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия