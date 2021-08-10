https://ria.ru/20210810/klimat-1745128248.html
Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата - РИА Новости, 10.08.2021
Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Мировое сообщество больше не может откладывать реализацию амбициозных мер по борьбе с изменениями климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:50
2021-08-10T02:50
2021-08-10T02:50
в мире
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Мировое сообщество больше не может откладывать реализацию амбициозных мер по борьбе с изменениями климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя доклад экспертной группы ООН.В понедельник Международная группа экспертов по климату (МГЭИК) ООН опубликовала доклад. Среди прочих в нем содержится вывод о том, что если немедленно начать широкомасштабное сокращение выбросов парниковых газов и довести их до нуля, повышение средней температуры на планете в рамках глобального потепления к 2050 году может составить меньше 1,5 градуса по Цельсию.Как подчеркнул Блинкен, сложившаяся ситуация требует того, чтобы "мировые лидеры, частный бизнес и отдельные лица безотлагательно действовали сообща, делая все необходимое для защиты нашей планеты и будущего в этом десятилетии и в дальнейшем".МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу. МГЭИК каждые шесть лет выпускает доклад о состоянии климата планеты. Этот доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входят эксперты из 195 стран мира, в том числе из России.
https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html
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в мире, сша, энтони блинкен
Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Госсекретарь США Блинкен: мир не может откладывать амбициозные меры по борьбе с изменениями климата
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости.
Мировое сообщество больше не может откладывать реализацию амбициозных мер по борьбе с изменениями климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
, комментируя доклад экспертной группы ООН
.
В понедельник Международная группа экспертов по климату (МГЭИК) ООН опубликовала доклад. Среди прочих в нем содержится вывод о том, что если немедленно начать широкомасштабное сокращение выбросов парниковых газов и довести их до нуля, повышение средней температуры на планете в рамках глобального потепления к 2050 году может составить меньше 1,5 градуса по Цельсию.
"Вот почему важно, чтобы все страны – в частности, крупнейшие экономики – вносили свой вклад в это критически важное десятилетие 2020-х, чтобы вывести мир на траекторию, позволяющую удерживать уровень потепления в 1,5 градуса по Цельсию в пределах досягаемости… Мы не можем больше откладывать амбициозные шаги по борьбе с изменением климата", - сказал глава американской дипломатии, чье заявление распространил госдепартамент.
Как подчеркнул Блинкен, сложившаяся ситуация требует того, чтобы "мировые лидеры, частный бизнес и отдельные лица безотлагательно действовали сообща, делая все необходимое для защиты нашей планеты и будущего в этом десятилетии и в дальнейшем".
МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу. МГЭИК каждые шесть лет выпускает доклад о состоянии климата планеты. Этот доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входят эксперты из 195 стран мира, в том числе из России.