https://ria.ru/20210810/klimat-1745128248.html

Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата

Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата - РИА Новости, 10.08.2021

Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата

Мировое сообщество больше не может откладывать реализацию амбициозных мер по борьбе с изменениями климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:50

2021-08-10T02:50

2021-08-10T02:50

в мире

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Мировое сообщество больше не может откладывать реализацию амбициозных мер по борьбе с изменениями климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя доклад экспертной группы ООН.В понедельник Международная группа экспертов по климату (МГЭИК) ООН опубликовала доклад. Среди прочих в нем содержится вывод о том, что если немедленно начать широкомасштабное сокращение выбросов парниковых газов и довести их до нуля, повышение средней температуры на планете в рамках глобального потепления к 2050 году может составить меньше 1,5 градуса по Цельсию.Как подчеркнул Блинкен, сложившаяся ситуация требует того, чтобы "мировые лидеры, частный бизнес и отдельные лица безотлагательно действовали сообща, делая все необходимое для защиты нашей планеты и будущего в этом десятилетии и в дальнейшем".МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу. МГЭИК каждые шесть лет выпускает доклад о состоянии климата планеты. Этот доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входят эксперты из 195 стран мира, в том числе из России.

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/klimat-1744284495.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, энтони блинкен