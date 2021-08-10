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В Киргизии нет русофобии, заявил глава МИД республики
В Киргизии нет русофобии, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 10.08.2021
В Киргизии нет русофобии, заявил глава МИД республики
Киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил во время встречи с послом России в республике Николаем Удовиченко, что в Киргизии нет русофобии и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:13
2021-08-10T18:13
в мире
происшествия
киргизия
мид киргизии
россия
руслан казакбаев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил во время встречи с послом России в республике Николаем Удовиченко, что в Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма.В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству уже призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.Как отметили в МИД Киргизии, во вторник Казакбаев встретился с российским послом. Собеседники обсудили случай в центре развлечений "Технопарк" в Бишкеке, когда гражданин Киргизии ударил сотрудницу заведения, гражданку Киргизии русской национальности. Глава МИД заверил, что ведомство внимательно отслеживает и оперативно реагирует на подобные инциденты.Казакбаев поделился с Удовиченко оперативными данными МВД республики. Ведомство приняло заявление пострадавшей сотрудницы "Технопарка", в котором она попросила принять меры в отношении неизвестного, который, будучи нетрезвым, ударил ее калькулятором в ТЦ в ходе словесной перепалки. Факт зарегистрировали по статье "Мелкое хулиганство", пострадавшей назначили судмедэкспертизу. Ведется следствие. В МИД обратили внимание на то, что Госкомитет нацбезопасности республики объявил официальное предостережение гражданину Киргизии и напомнил, что "дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет".Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киргизия - многонациональное государство и по конституции республики никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений. "В этом ключе отмечено, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические", - подчеркнули в МИД.Отмечается, что Казакбаев просил российское диппредставительство обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство."Глава внешнеполитического ведомства КР особо выделил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком... в Кыргызстане наряду с Республикой Беларусь русский язык является официальным языком. Русский язык в Кыргызстане представлен во всех сферах жизнедеятельности в медийной сфере, системе образования, здравоохранения и культурной жизни. Заверил, что будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей стране, могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.Также в ходе встречи Казакбаев и Удовиченко подчеркнули необходимость принятия совместных конструктивных усилий для предотвращения эскалации проблемы и негативных последствий в киргизско-российских отношениях.
https://ria.ru/20210809/napadenie-1745030021.html
https://ria.ru/20210808/sootechestvenniki-1744956646.html
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в мире, происшествия, киргизия, мид киргизии, россия, руслан казакбаев
18:13 10.08.2021
 
В Киргизии нет русофобии, заявил глава МИД республики

Глава МИД Киргизии Казакбаев: в республике нет русофобии и других форм агрессивного национализма

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком составе
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком составе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил во время встречи с послом России в республике Николаем Удовиченко, что в Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма.
В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству уже призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.
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Как отметили в МИД Киргизии, во вторник Казакбаев встретился с российским послом. Собеседники обсудили случай в центре развлечений "Технопарк" в Бишкеке, когда гражданин Киргизии ударил сотрудницу заведения, гражданку Киргизии русской национальности. Глава МИД заверил, что ведомство внимательно отслеживает и оперативно реагирует на подобные инциденты.
Казакбаев поделился с Удовиченко оперативными данными МВД республики. Ведомство приняло заявление пострадавшей сотрудницы "Технопарка", в котором она попросила принять меры в отношении неизвестного, который, будучи нетрезвым, ударил ее калькулятором в ТЦ в ходе словесной перепалки. Факт зарегистрировали по статье "Мелкое хулиганство", пострадавшей назначили судмедэкспертизу. Ведется следствие. В МИД обратили внимание на то, что Госкомитет нацбезопасности республики объявил официальное предостережение гражданину Киргизии и напомнил, что "дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет".
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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киргизия - многонациональное государство и по конституции республики никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений. "В этом ключе отмечено, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические", - подчеркнули в МИД.
Отмечается, что Казакбаев просил российское диппредставительство обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство.
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"Глава внешнеполитического ведомства КР особо выделил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком... в Кыргызстане наряду с Республикой Беларусь русский язык является официальным языком. Русский язык в Кыргызстане представлен во всех сферах жизнедеятельности в медийной сфере, системе образования, здравоохранения и культурной жизни. Заверил, что будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей стране, могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Также в ходе встречи Казакбаев и Удовиченко подчеркнули необходимость принятия совместных конструктивных усилий для предотвращения эскалации проблемы и негативных последствий в киргизско-российских отношениях.
 
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