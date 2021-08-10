https://ria.ru/20210810/kino-1745090896.html

Александр Цыпкин — о продолжении "Беспринципных", цифровом детоксе и юморе

Александр Цыпкин — о продолжении "Беспринципных", цифровом детоксе и юморе - РИА Новости, 10.08.2021

Александр Цыпкин — о продолжении "Беспринципных", цифровом детоксе и юморе

Герои второго сезона сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина возвращаются на Патриаршие. Персонажи Деревянко, Михалковой,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:05

москва

константин хабенский

ингеборга дапкунайте

лев толстой (писатель)

борис гребенщиков

эдгар аллан по

данила козловский

netflix

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Герои второго сезона сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина возвращаются на Патриаршие. Персонажи Деревянко, Михалковой, Колокольникова, Дапкунайте продолжат попытки устроить личную жизнь, попадая в курьезные ситуации.В перерыве между съемками Цыпкин рассказал РИА Новости, какой он любит юмор, как относится к цифровому детоксу и чего ждать от продолжения шоу.— Чем будете цеплять зрителей во втором сезоне "Беспринципных"? Какие тренды высмеивать и над чем иронизировать?— К счастью, наше общество само постоянно генерирует темы для высмеивания. Во втором и третьем сезонах поговорим об эзотерике, психологии, поиске себя и прочем личностном развитии, которым сейчас бредит вся Москва. Как мне кажется, симпатично "проехались" по методам обогащения и "обувания" наивных граждан. Ну и, конечно, уделили большое внимание гендерным отношениям.— Второй сезон — больше комедия или драма? — "Беспринципные" — это "Ералаш" для взрослых. При этом в каждой серии — пять самостоятельных историй, и каждую можно смотреть отдельно.— А вам чей юмор на российской сцене близок и почему?— Тут ничего нового не скажу. Жванецкий и еще раз Жванецкий. Если говорить о кино, то люблю "Квартет И", на ТВ в свое время обожал "Осторожно, модерн!", есть шедевральные миниатюры у Comedy Club. И, конечно, смешные переводы Гоблина "Властелина колец". — "Беспринципные" — шоу о жителях Патриарших и тех, кто хочет там поселиться. Как вы думаете, кто его смотрит, на какую аудиторию рассчитываете?— На людей с чувством юмора, которые понимают, что Патриаршие — всего лишь декорации. Почти все истории могли произойти в любом районе любого российского города. Изменилась бы цена окружающей обстановки, но суть осталась бы та же. "Беспринципные" — зеркало нашего общества, но зеркало доброе, так как закрывает глаза на пороки и допускает, что все мы не безупречны.— В сериале снимаются Деревянко, Виторган, Дапкунайте, Колокольников и другие знаменитости. Специально подбирали известных актеров, чтобы подогреть интерес к проекту? Или "по типажам", и сыгранные артистами герои — их альтер эго?— Вопрос скорее к продюсерам и режиссеру. Лично я считаю кастинг сериала прекрасным.— В шутках и ситуациях из шоу можно угадать реальных людей (или прототипы). Не было сомнений или самоцензуры на съемках — вдруг герои узнают себя?— Истории в "Беспринципных" в основном выдуманы или собраны как лего из разных сюжетов, поэтому никого лично они обидеть не могут.— Что для вас стало главным вызовом или творческой задачей в работе над вторым сезоном?— Где я, и где вызов и творческая задача? Нашли кого спросить! Мы просто получали удовольствие от работы. Да, было непросто написать 80 короткометражных фильмов за такой промежуток времени. Но у нас отличная команда сценаристов, и, надеюсь, зрителям понравится результат.А вот у режиссера и продюсеров был реально вызов снять за столь короткий промежуток времени (съемки второго сезона начались в июне, сериал должен выйти на экраны осенью. — Прим. ред.) столько историй. Не думаю, что в нашем кино есть аналог такого быстрого продакшена.— Вы сами очень критично относитесь к себе как к писателю. В чем видите недостатки своих произведений?— Не совсем так. Мои рассказы написаны для чтения со сцены. Их задача — удержать внимание зрителя в течение двух часов при условии, что на сцене ничего — кроме человека с листом бумаги. В связи с этим в текстах отсутствует то, что важно для классической литературы: описание героев, места действия и так далее.Без чтеца мои рассказы как будто черно-белые, а он (или я) их делает цветными, поэтому я удивлен тому, что сборники становятся бестселлерами. Если говорить о развитии себя как автора, то, безусловно, это углубление в характеры людей, которые мне в реальной жизни встречаются редко. Также можно поработать над лингвистическими характеристиками персонажей. Есть, в общем, куда развиваться, но это если я захочу стать писателем в классическом смысле этого слова. Пока таких планов нет. Без меня хватает.— Ваши рассказы читали Козловский, Хабенский, Михалкова. Каким критериям должен соответствовать ваш чтец? Им может стать обычный человек?— Может, если он читает так же, как упомянутые вами актеры. В целом и операцию на сердце можно доверить обычному человеку, но зачем? Актер — это долгие годы работы и учебы. Я, к примеру, не берусь читать чужие рассказы, за редким исключением. Хотя у меня было уже почти 500 выступлений на сцене.— Назовите ваш самый любимый рассказ из своих. И один короткий — другого писателя, из современных или классиков.— Любимые рассказы всегда новые: "Свобода воли", "Самокат судьбы", но их пока нигде нельзя прочесть. Из старого сейчас работаю над превращением "Мадо" в полнометражный фильм, поэтому он любимый, но это сегодня. Завтра буду писать сценарий "Беспринципных", и любимым станет "Славик". Из писателей люблю короткие рассказы Наринэ Абгарян. Из классиков — Эдгара По.— У вас одновременно несколько проектов в работе, чтения, выступления. Кажется, что вы всегда онлайн. Как отдыхаете и устраиваете ли себе цифровой детокс?— А я люблю быть онлайн, поэтому детокс не устраиваю. Все равно все кончится "Матрицей", лучше сразу привыкнуть, чтобы потом не расстраиваться.— Расскажите про вашу роль в проекте "Анна К" для Netflix.— Играю современного писателя. Вот и все, что могу сказать пока. Я бы не согласился на другую роль, так как не являюсь профессиональным актером.— Вам нравится идея перенести время действия романа Льва Толстого в наши дни? В чем от этого выигрывает сюжет?— Идею перенести "Анну Каренину" в современность я сам реализовал в короткометражном фильме-клипе на музыку Бориса Гребенщикова "Темная как ночь" с Юлией Пересильд в главной роли. Я и финал радикально переписал. Точнее, реализовала ее режиссер Радда Новикова, а я — автор сценария.Поэтому я, разумеется, поддерживаю авторов в таком стремлении. Заранее могу разрешить потомкам перенести моих героев в их мир и делать там с ними все, что угодно, хоть пол менять. Мне кажется, современному зрителю интереснее смотреть про современность. Сразу понимаешь, что ничего не изменилось. Люди все те же.Второй сезон "Беспринципных" выйдет осенью на "КиноПоиске HD".

https://ria.ru/20210807/kino-1744744818.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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