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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210810/kavminvody-1745196787.html
Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги
Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги - РИА Новости, 10.08.2021
Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги
Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников, заявил губернатор... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:53
2021-08-10T19:00
туризм
минеральные воды
европа
владимир путин
владимир владимиров
туристы
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Владимировым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля."Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды...превосходят все европейские аналоги", – доложил губернатор президенту.Как отметил глава региона, только за 2019 год на курортах отдохнули 147 тысяч человек из дальнего зарубежья. Направлением, отметил он, интересуются иностранные инвесторы, в том числе британские бизнесмены.Владимиров сообщил, что за пять лет, с 2015-го по 2020-й, в Кавказские Минеральные Воды уже было вложено 25 миллиардов рублей.
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минеральные воды, европа, владимир путин, владимир владимиров, туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом, новости - туризм
18:53 10.08.2021 (обновлено: 19:00 10.08.2021)
 
Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги

Глава Ставрополья: Кавминводы по числу отдыхающих превосходят все европейские аналоги

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщины у колоннады в Кисловодске
Женщины у колоннады в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Владимировым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды...превосходят все европейские аналоги", – доложил губернатор президенту.
Как отметил глава региона, только за 2019 год на курортах отдохнули 147 тысяч человек из дальнего зарубежья. Направлением, отметил он, интересуются иностранные инвесторы, в том числе британские бизнесмены.
Владимиров сообщил, что за пять лет, с 2015-го по 2020-й, в Кавказские Минеральные Воды уже было вложено 25 миллиардов рублей.
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Туризм
Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод
 
ТуризмМинеральные ВодыЕвропаВладимир ПутинВладимир ВладимировтуристыТуризмотдых в России 2021 летомНовости - Туризм
 
 
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