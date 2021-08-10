https://ria.ru/20210810/kavminvody-1745196787.html

Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги

Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги - РИА Новости, 10.08.2021

Глава Ставрополья: курорты Кавминвод превосходят все европейские аналоги

Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников, заявил губернатор... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:53

2021-08-10T18:53

2021-08-10T19:00

туризм

минеральные воды

европа

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туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Владимировым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля."Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды...превосходят все европейские аналоги", – доложил губернатор президенту.Как отметил глава региона, только за 2019 год на курортах отдохнули 147 тысяч человек из дальнего зарубежья. Направлением, отметил он, интересуются иностранные инвесторы, в том числе британские бизнесмены.Владимиров сообщил, что за пять лет, с 2015-го по 2020-й, в Кавказские Минеральные Воды уже было вложено 25 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html

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2021

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