https://ria.ru/20210810/karty-1745347106.html

Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии

Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2021

Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии

Карты платежной системы "Мир" сегодня принимаются в 90% устройств на территории Белоруссии, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платёжной РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T18:59

2021-08-10T18:59

2021-08-11T15:24

союзное государство

алексей оверчук

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" сегодня принимаются в 90% устройств на территории Белоруссии, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платёжной системы "Белкарт", сообщила пресс-служба кабмина РФ по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, в котором принял участие вице-премьер Алексей Оверчук."Достигнута договоренность о скорейшем завершении работ по взаимному раскрытию платёжной инфраструктуры, учитывая, что на сегодня карты платёжной системы "Мир" принимаются в 90% устройств на территории Республики Беларусь, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платежной системы "Белкарт", выпущенных с использованием технологии системы "Мир", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что при рассмотрении вопросов использования национальных платежных инструментов в России и Белоруссии стороны отметили успешную реализацию проекта межсистемного взаимодействия платежных систем "Мир" и "Белкарт", направленного на взаимное обслуживание карт в инфраструктурах России и Белоруссии.В Белоруссии в связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы "Белкарт" и платежной системы "Мир" для банков-участников платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания".Кроме того, с 1 января 2023 года для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских карточек платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20210803/zakharova-1744222651.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей оверчук