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Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии
Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2021
Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии
Карты платежной системы "Мир" сегодня принимаются в 90% устройств на территории Белоруссии, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платёжной РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T18:59
2021-08-11T15:24
союзное государство
алексей оверчук
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" сегодня принимаются в 90% устройств на территории Белоруссии, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платёжной системы "Белкарт", сообщила пресс-служба кабмина РФ по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, в котором принял участие вице-премьер Алексей Оверчук."Достигнута договоренность о скорейшем завершении работ по взаимному раскрытию платёжной инфраструктуры, учитывая, что на сегодня карты платёжной системы "Мир" принимаются в 90% устройств на территории Республики Беларусь, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платежной системы "Белкарт", выпущенных с использованием технологии системы "Мир", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что при рассмотрении вопросов использования национальных платежных инструментов в России и Белоруссии стороны отметили успешную реализацию проекта межсистемного взаимодействия платежных систем "Мир" и "Белкарт", направленного на взаимное обслуживание карт в инфраструктурах России и Белоруссии.В Белоруссии в связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы "Белкарт" и платежной системы "Мир" для банков-участников платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания".Кроме того, с 1 января 2023 года для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских карточек платежной системы "Мир".
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алексей оверчук
18:59 10.08.2021 (обновлено: 15:24 11.08.2021)
 

Кабмин России: карты "Мир" принимают 90% устройств на территории Белоруссии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" сегодня принимаются в 90% устройств на территории Белоруссии, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платёжной системы "Белкарт", сообщила пресс-служба кабмина РФ по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, в котором принял участие вице-премьер Алексей Оверчук.
"Достигнута договоренность о скорейшем завершении работ по взаимному раскрытию платёжной инфраструктуры, учитывая, что на сегодня карты платёжной системы "Мир" принимаются в 90% устройств на территории Республики Беларусь, а российская инфраструктура полностью готова к приёму карт платежной системы "Белкарт", выпущенных с использованием технологии системы "Мир", - говорится в сообщении кабмина.
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Отмечается, что при рассмотрении вопросов использования национальных платежных инструментов в России и Белоруссии стороны отметили успешную реализацию проекта межсистемного взаимодействия платежных систем "Мир" и "Белкарт", направленного на взаимное обслуживание карт в инфраструктурах России и Белоруссии.
В Белоруссии в связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы "Белкарт" и платежной системы "Мир" для банков-участников платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания".
Кроме того, с 1 января 2023 года для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских карточек платежной системы "Мир".
 
Союзное государствоАлексей Оверчук
 
 
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