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Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН
Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН - РИА Новости, 10.08.2021
Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН
Ряд европейских стран и объединений в последнее время включились в "Индо-Тихоокеанскую гонку" в регионе, чтобы сдержать Китай и изолировать Россию, заявил... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:28
2021-08-10T12:49
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ряд европейских стран и объединений в последнее время включились в "Индо-Тихоокеанскую гонку" в регионе, чтобы сдержать Китай и изолировать Россию, заявил постпред РФ при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов.Он напомнил, что ЕС в 2021 году принял заключение Совета ЕС о стратегии строительства в Индо-Тихоокеанском регионе, Франция в 2019 году опубликовала стратегию в АТР, а буквально неделю назад эта стратегия была обновлена, Германия в 2020 году приняла политическое руководство по Индо-Тихоокеанскому региону, Нидерланды в 2020 году приняли свою стратегию, а Великобритания в 2021 году объявила об "уклоне" в АТР."У слова "уклон" (tilt) в английском много значений, одно из них - опрокидывать", - добавил дипломат.Он также добавил, что США объявили Китай главным стратегическим соперником.
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в мире, сша, китай, экономическое сообщество асеан, россия
12:28 10.08.2021 (обновлено: 12:49 10.08.2021)
 
Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН

Постпред при АСЕАН Иванов: ряд европейских стран хочет изолировать Россию и сдержать Китай

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ряд европейских стран и объединений в последнее время включились в "Индо-Тихоокеанскую гонку" в регионе, чтобы сдержать Китай и изолировать Россию, заявил постпред РФ при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов.
"Появился новый момент в самое последнее время - это стремление различных европейских стран и объединений включиться в Индо-Тихоокеанскую гонку в этом регионе... Несомненно, за всеми этими западными Индо-Тихоокеанскими стратегиями мы видим задачу прежде всего сдержать возвышающийся Китай и заодно изолировать Россию в этом регионе", - заявил дипломат в ходе онлайн-дискуссии, организованной международным клубом "Валдай".
Он напомнил, что ЕС в 2021 году принял заключение Совета ЕС о стратегии строительства в Индо-Тихоокеанском регионе, Франция в 2019 году опубликовала стратегию в АТР, а буквально неделю назад эта стратегия была обновлена, Германия в 2020 году приняла политическое руководство по Индо-Тихоокеанскому региону, Нидерланды в 2020 году приняли свою стратегию, а Великобритания в 2021 году объявила об "уклоне" в АТР.
"У слова "уклон" (tilt) в английском много значений, одно из них - опрокидывать", - добавил дипломат.
Он также добавил, что США объявили Китай главным стратегическим соперником.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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