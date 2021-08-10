https://ria.ru/20210810/izolyatsiya-1745168971.html

Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН

Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН - РИА Новости, 10.08.2021

Европейские страны хотят изолировать Россию, заявил постпред при АСЕАН

Ряд европейских стран и объединений в последнее время включились в "Индо-Тихоокеанскую гонку" в регионе, чтобы сдержать Китай и изолировать Россию, заявил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:28

2021-08-10T12:28

2021-08-10T12:49

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китай

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ряд европейских стран и объединений в последнее время включились в "Индо-Тихоокеанскую гонку" в регионе, чтобы сдержать Китай и изолировать Россию, заявил постпред РФ при Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов.Он напомнил, что ЕС в 2021 году принял заключение Совета ЕС о стратегии строительства в Индо-Тихоокеанском регионе, Франция в 2019 году опубликовала стратегию в АТР, а буквально неделю назад эта стратегия была обновлена, Германия в 2020 году приняла политическое руководство по Индо-Тихоокеанскому региону, Нидерланды в 2020 году приняли свою стратегию, а Великобритания в 2021 году объявила об "уклоне" в АТР."У слова "уклон" (tilt) в английском много значений, одно из них - опрокидывать", - добавил дипломат.Он также добавил, что США объявили Китай главным стратегическим соперником.

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китай

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в мире, сша, китай, экономическое сообщество асеан, россия