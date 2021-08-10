https://ria.ru/20210810/izbienie-1745143038.html

В Екатеринбурге завели дело после избиения пенсионерки сиделкой

В Екатеринбурге завели дело после избиения пенсионерки сиделкой - РИА Новости, 10.08.2021

В Екатеринбурге завели дело после избиения пенсионерки сиделкой

Следствие возбудило уголовное дело после избиения сиделкой 95-летней пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:53

2021-08-10T09:53

2021-08-10T09:53

происшествия

кировский район

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после избиения сиделкой 95-летней пенсионерки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что полиция организовала проверку по заявлению родственников пожилой женщины, которой, по предварительной информации, в начале августа сиделка нанесла телесные повреждения, у нее зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы. Проверку также начал СК."Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по сообщению о ненадлежащем оказании услуг по уходу за престарелой женщиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал Шульга.Виновным грозит до двух лет лишения свободы.По версии следствия, представитель частной компании, занимающейся уходом за престарелыми гражданами, оказал 95-летней пенсионерке услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие документация о работе указанной компании, уточнил Шульга.

https://ria.ru/20210810/izbienie-1745132343.html

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кировский район

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия