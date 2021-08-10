https://ria.ru/20210810/izbienie-1745132343.html
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков - РИА Новости, 10.08.2021
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T07:26
2021-08-10T07:26
2021-08-10T07:26
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.Пятого августа несколько воспитанников школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Они сообщили, что без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали."Возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании несовершеннолетних. Установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия фигуранты уголовного дела отстранены от должности.
https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
В Иркутской области четырех сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков