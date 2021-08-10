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В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков - РИА Новости, 10.08.2021
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T07:26
2021-08-10T07:26
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.Пятого августа несколько воспитанников школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Они сообщили, что без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали."Возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании несовершеннолетних. Установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия фигуранты уголовного дела отстранены от должности.
https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
07:26 10.08.2021
 
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков

В Иркутской области четырех сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.
Пятого августа несколько воспитанников школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Они сообщили, что без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали.
"Возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании несовершеннолетних. Установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия фигуранты уголовного дела отстранены от должности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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