https://ria.ru/20210810/izbienie-1745132343.html

В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков

В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков - РИА Новости, 10.08.2021

В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков

Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T07:26

2021-08-10T07:26

2021-08-10T07:26

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Четверых сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области задержали по обвинению в превышении полномочий и истязании несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.Пятого августа несколько воспитанников школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Они сообщили, что без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали."Возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании несовершеннолетних. Установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. По инициативе органов следствия фигуранты уголовного дела отстранены от должности.

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744765088.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)