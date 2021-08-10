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Краснодарский край
https://ria.ru/20210810/investproekty-1745237309.html
Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе
Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе - РИА Новости, 10.08.2021
Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе
Более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей реализуется в Краснодарском крае, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:24
2021-08-10T17:24
краснодарский край
экономика
темрюкский район
крымский район
краснодарский край
гулькевичский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей реализуется в Краснодарском крае, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.Власти региона ведут сопровождение инвестпроектов по принципу "одного окна". На сегодняшний день в крае реализуются около 50 мер господдержки для инвесторов, в том числе субсидии, гранты и займы. По данным краевых властей, ежегодно регион оказывает финансовых мер господдержки, в том числе косвенных, на сумму около 25 миллиардов рублей."Сегодня в регионе реализуется более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей. В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест", – заявил Кондратьев.По его словам, в числе самых больших завершенных проектов - строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса в Темрюкском районе, винодельческого предприятия в Крымском районе, третья очередь модернизации Павловского сахарного завода, реконструкция молочно-товарной фермы в Гулькевичском районе.Он уточнил, что наибольшая активность инвесторов наблюдается в сферах транспортировки и хранения, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. По сравнению с прошлым годом инвестактивность заметно выросла, в основном усилиями местных инвесторов и многолетних деловых партнеров региона, добавил губернатор."Такая положительная динамика говорит о том, что инвесторам в регионе комфортно. В целом по итогам года в экономику края мы рассчитываем привлечь более 530 миллиардов рублей", – отметил Кондратьев.С начала текущего года на Кубани заключили 76 инвестсоглашений на 194,5 миллиарда рублей с созданием в перспективе около 12 тысяч рабочих мест. По данным Краснодарстата, по итогам 1 квартала 2021 года в экономику региона направили 73,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 102,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это выше, чем в целом по РФ. По общему объему инвестиций Кубань входит в число регионов-лидеров в стране, а в ЮФО на протяжении многих лет уверенно удерживает первенство.
https://ria.ru/20210806/kuban-1744740521.html
https://ria.ru/20210806/territorii-1744739949.html
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крымский район
краснодарский край
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экономика, темрюкский район, крымский район, краснодарский край, гулькевичский район, вениамин кондратьев
17:24 10.08.2021
 
Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе

Глава Кубани Кондратьев: в регионе реализуется более 400 инвестпроектов на 2,2 триллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей реализуется в Краснодарском крае, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Власти региона ведут сопровождение инвестпроектов по принципу "одного окна". На сегодняшний день в крае реализуются около 50 мер господдержки для инвесторов, в том числе субсидии, гранты и займы. По данным краевых властей, ежегодно регион оказывает финансовых мер господдержки, в том числе косвенных, на сумму около 25 миллиардов рублей.
"Сегодня в регионе реализуется более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей. В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест", – заявил Кондратьев.
По его словам, в числе самых больших завершенных проектов - строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса в Темрюкском районе, винодельческого предприятия в Крымском районе, третья очередь модернизации Павловского сахарного завода, реконструкция молочно-товарной фермы в Гулькевичском районе.
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Он уточнил, что наибольшая активность инвесторов наблюдается в сферах транспортировки и хранения, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. По сравнению с прошлым годом инвестактивность заметно выросла, в основном усилиями местных инвесторов и многолетних деловых партнеров региона, добавил губернатор.
"Такая положительная динамика говорит о том, что инвесторам в регионе комфортно. В целом по итогам года в экономику края мы рассчитываем привлечь более 530 миллиардов рублей", – отметил Кондратьев.
С начала текущего года на Кубани заключили 76 инвестсоглашений на 194,5 миллиарда рублей с созданием в перспективе около 12 тысяч рабочих мест. По данным Краснодарстата, по итогам 1 квартала 2021 года в экономику региона направили 73,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 102,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это выше, чем в целом по РФ. По общему объему инвестиций Кубань входит в число регионов-лидеров в стране, а в ЮФО на протяжении многих лет уверенно удерживает первенство.
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Краснодарский крайЭкономикаТемрюкский районКрымский районКраснодарский крайГулькевичский районВениамин Кондратьев
 
 
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