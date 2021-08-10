https://ria.ru/20210810/investproekty-1745237309.html

Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе

Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе - РИА Новости, 10.08.2021

Власти Кубани рассказали о крупных инвестпроектах в регионе

Более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей реализуется в Краснодарском крае, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:24

2021-08-10T17:24

2021-08-10T17:24

краснодарский край

экономика

темрюкский район

крымский район

краснодарский край

гулькевичский район

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155273/85/1552738561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43730c97076e0d263b7abecbcecb6d57.jpg

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей реализуется в Краснодарском крае, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.Власти региона ведут сопровождение инвестпроектов по принципу "одного окна". На сегодняшний день в крае реализуются около 50 мер господдержки для инвесторов, в том числе субсидии, гранты и займы. По данным краевых властей, ежегодно регион оказывает финансовых мер господдержки, в том числе косвенных, на сумму около 25 миллиардов рублей."Сегодня в регионе реализуется более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 триллиона рублей. В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест", – заявил Кондратьев.По его словам, в числе самых больших завершенных проектов - строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса в Темрюкском районе, винодельческого предприятия в Крымском районе, третья очередь модернизации Павловского сахарного завода, реконструкция молочно-товарной фермы в Гулькевичском районе.Он уточнил, что наибольшая активность инвесторов наблюдается в сферах транспортировки и хранения, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. По сравнению с прошлым годом инвестактивность заметно выросла, в основном усилиями местных инвесторов и многолетних деловых партнеров региона, добавил губернатор."Такая положительная динамика говорит о том, что инвесторам в регионе комфортно. В целом по итогам года в экономику края мы рассчитываем привлечь более 530 миллиардов рублей", – отметил Кондратьев.С начала текущего года на Кубани заключили 76 инвестсоглашений на 194,5 миллиарда рублей с созданием в перспективе около 12 тысяч рабочих мест. По данным Краснодарстата, по итогам 1 квартала 2021 года в экономику региона направили 73,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 102,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это выше, чем в целом по РФ. По общему объему инвестиций Кубань входит в число регионов-лидеров в стране, а в ЮФО на протяжении многих лет уверенно удерживает первенство.

https://ria.ru/20210806/kuban-1744740521.html

https://ria.ru/20210806/territorii-1744739949.html

темрюкский район

крымский район

краснодарский край

гулькевичский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, темрюкский район, крымский район, краснодарский край, гулькевичский район, вениамин кондратьев