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Религия
https://ria.ru/20210810/ikona-1745098775.html
Верующие празднуют день Смоленской иконы Божьей Матери
Верующие празднуют день Смоленской иконы Божьей Матери - РИА Новости, 10.08.2021
Верующие празднуют день Смоленской иконы Божьей Матери
Русская православная церковь отмечает во вторник праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Этот образ – наряду с Владимирской и Казанской иконами – является... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T00:00
2021-08-10T00:00
религия
справки
иерусалим
москва
русская православная церковь
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает во вторник праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Этот образ – наряду с Владимирской и Казанской иконами – является одной из трех наиболее почитаемых в России православных святынь.Согласно церковному преданию, образ был написан самим апостолом и евангелистом Лукой во время земной жизни Богородицы по просьбе антиохийского правителя Феофила. Он представляет собой поясное изображение Богоматери, с младенцем-Христом, который восседает на ее левой руке. Правой рукой Спаситель благословляет, а в левой держит свиток. Считается, что из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда – в Константинополь. Византийский император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь Анну замуж за сына Ярослава Мудрого князя Всеволода, благословил ее в путь именно этой иконой. Историки предполагают, что отсюда и произошло ее название "Одигитрия", то есть "путеводительница". Так святыня впервые попала на Русь.Владимир Мономах в начале ХII века перенес икону в смоленскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. В XIV веке Смоленск перешел во временное владение Литовских князей, и святыня оказалась на чужбине. Смоленский образ вернулся на родину только после того, как дочь литовского князя Софья вышла замуж за Московского князя Василия I. Она привезла реликвию в столицу. Икону установили в Благовещенском соборе Московского Кремля. Но в 1456 году, по просьбе жителей города, икона была торжественно возвращена в Смоленск. А в Москве остались две ее копии. Одна – в Благовещенском соборе, а другая – в Новодевичьем монастыре.От иконы происходило множество чудес. Особенно известно среди них избавление Смоленска от татар. Предание гласит, что в 1238 году православный воин Меркурий услышал голос, исходивший от иконы. Ночью он проник в стан хана Батыя и перебил множество врагов. Также считается, что молитвы верующих перед образом в 1514 году помогли войскам князя Василия III освободить Смоленск от литовского владычества. Тогда же был установлен и день празднования – 10 августа (28 июля по старому стилю). А во время Отечественной войны 1812 года икону специально доставили из Смоленска в Москву. В день Бородинского сражения её обнесли вокруг Белого города и Кремля.До 1941 года чудотворный первообраз находился в Успенском соборе Смоленска. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. После освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году святыню так и не нашли. В настоящее время в смоленском кафедральном соборе находится список, сделанный с первообраза в XVII веке. Смоленская икона Божией Матери пользуется огромным почитанием среди православных. Списки с нее распространены по многим церквям. Чудотворных и особо чтимых копий с этой иконы насчитывается более тридцати.
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справки, иерусалим, москва, русская православная церковь, россия, религиозные праздники
00:00 10.08.2021
 

Верующие празднуют день Смоленской иконы Божьей Матери

© РИА Новости / С. ТартаковскийИкона Божией Матери "Одигитрия Смоленская". 16-й век
Икона Божией Матери Одигитрия Смоленская. 16-й век - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / С. Тартаковский
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Русская православная церковь отмечает во вторник праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Этот образ – наряду с Владимирской и Казанской иконами – является одной из трех наиболее почитаемых в России православных святынь.
Согласно церковному преданию, образ был написан самим апостолом и евангелистом Лукой во время земной жизни Богородицы по просьбе антиохийского правителя Феофила. Он представляет собой поясное изображение Богоматери, с младенцем-Христом, который восседает на ее левой руке. Правой рукой Спаситель благословляет, а в левой держит свиток. Считается, что из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда – в Константинополь. Византийский император Константин IХ Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь Анну замуж за сына Ярослава Мудрого князя Всеволода, благословил ее в путь именно этой иконой. Историки предполагают, что отсюда и произошло ее название "Одигитрия", то есть "путеводительница". Так святыня впервые попала на Русь.
Владимир Мономах в начале ХII века перенес икону в смоленскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. В XIV веке Смоленск перешел во временное владение Литовских князей, и святыня оказалась на чужбине. Смоленский образ вернулся на родину только после того, как дочь литовского князя Софья вышла замуж за Московского князя Василия I. Она привезла реликвию в столицу. Икону установили в Благовещенском соборе Московского Кремля. Но в 1456 году, по просьбе жителей города, икона была торжественно возвращена в Смоленск. А в Москве остались две ее копии. Одна – в Благовещенском соборе, а другая – в Новодевичьем монастыре.
От иконы происходило множество чудес. Особенно известно среди них избавление Смоленска от татар. Предание гласит, что в 1238 году православный воин Меркурий услышал голос, исходивший от иконы. Ночью он проник в стан хана Батыя и перебил множество врагов. Также считается, что молитвы верующих перед образом в 1514 году помогли войскам князя Василия III освободить Смоленск от литовского владычества. Тогда же был установлен и день празднования – 10 августа (28 июля по старому стилю). А во время Отечественной войны 1812 года икону специально доставили из Смоленска в Москву. В день Бородинского сражения её обнесли вокруг Белого города и Кремля.
До 1941 года чудотворный первообраз находился в Успенском соборе Смоленска. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. После освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году святыню так и не нашли. В настоящее время в смоленском кафедральном соборе находится список, сделанный с первообраза в XVII веке. Смоленская икона Божией Матери пользуется огромным почитанием среди православных. Списки с нее распространены по многим церквям. Чудотворных и особо чтимых копий с этой иконы насчитывается более тридцати.
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 19:58Религия
Патриарх коснулся судьбы исчезнувших Казанской и Смоленской икон
 
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