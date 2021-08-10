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В Грузии обязали носить маски и на улице
В Грузии обязали носить маски и на улице - РИА Новости, 10.08.2021
В Грузии обязали носить маски и на улице
Повсеместное ношение медицинских масок на улице вновь станет обязательным в Грузии с 10 августа, заявил глава оперативного штаба координационного совета по... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:58
2021-08-10T17:58
2021-08-10T18:00
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ТБИЛИСИ, 10 авг — РИА Новости. Повсеместное ношение медицинских масок на улице вновь станет обязательным в Грузии с 10 августа, заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.Резкое ухудшение ситуации эпидемиологи фиксируют с конца июля. Власти страны призывали граждан к активной вакцинации, чтобы избежать очередного локдауна. В Минздраве не исключают, что в Грузии будут развернуты полевые госпитали."По решению совета с 10 августа ношение масок становится обязательным на открытом пространстве везде, где собирается пять и более граждан", — сказал на брифинге Гибрадзе.Он также напомнил, что в стране запрещено функционирование ночных клубов, а рестораны закрыты с полуночи до пяти часов утра. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 450 тысяч заболевших, скончались более 6000 человек.
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ТБИЛИСИ, 10 авг — РИА Новости. Повсеместное ношение медицинских масок на улице вновь станет обязательным в Грузии с 10 августа, заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.
Резкое ухудшение ситуации эпидемиологи фиксируют с конца июля. Власти страны призывали граждан к активной вакцинации, чтобы избежать очередного локдауна. В Минздраве не исключают, что в Грузии будут развернуты полевые госпитали.
"По решению совета с 10 августа ношение масок становится обязательным на открытом пространстве везде, где собирается пять и более граждан", — сказал на брифинге Гибрадзе.
Он также напомнил, что в стране запрещено функционирование ночных клубов, а рестораны закрыты с полуночи до пяти часов утра.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 450 тысяч заболевших, скончались более 6000 человек.