https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

В США объяснили, почему Байден "разрешил" достроить "Северный поток — 2"

В США объяснили, почему Байден "разрешил" достроить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 10.08.2021

В США объяснили, почему Байден "разрешил" достроить "Северный поток — 2"

Решение президента США Джо Байдена не мешать окончанию строительства "Северного потока — 2" и соглашение с Германией были жестом доброй воли для России, заявил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:30

2021-08-10T15:30

2021-08-10T17:13

сша

джо байден

евросоюз

восточная европа

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена не мешать окончанию строительства "Северного потока — 2" и соглашение с Германией были жестом доброй воли для России, заявил обозреватель The National Interest Вук Вуксанович.По его словам, хотя такой шаг и вызвал негативную реакцию стран Восточной Европы, он был необходим для возможного сближения с Москвой в будущем и сдерживания Пекина.Автор статьи напомнил, что Китай считается ключевым соперником США и всего Запада. И Штаты не станут гарантом безопасности в Европе, пока амбиции Китая не будут сдерживаться. Диалог Москвы и Запада не удастся наладить мгновенно в силу многих сложностей, а европейцы воспримут это с большой настороженностью, считает аналитик.''Согласие на достройку "Северного потока — 2" было шагом, позволяющим не сжигать все мосты в отношениях с Россией. <…> Жест доброй воли по "Северному потоку — 2'' — лишь один маленький элемент головоломки. Восточная Европа будет недовольна, но с этим ничего не поделаешь'', — подытожил журналист."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210810/mid-1745147698.html

https://ria.ru/20210809/gazoprovod-1745093284.html

сша

восточная европа

россия

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сша, джо байден, евросоюз, восточная европа, северный поток — 2, россия