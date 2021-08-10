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В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России

В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России - РИА Новости, 10.08.2021

В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России

Возобновление авиасообщения между египетскими курортами и РФ воодушевило сотрудников туриндустрии Египта. Сотрудники отелей рассказали корреспонденту РИА... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:17

2021-08-10T16:17

2021-08-10T16:17

туризм

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 авг — РИА Новости, Заман Рамазанов. Возобновление авиасообщения между египетскими курортами и РФ воодушевило сотрудников туриндустрии Египта. Сотрудники отелей рассказали корреспонденту РИА Новости, почему очень ждут возвращения россиян. "У россиян есть деньги на отдых"В одном из отелей курорта категории "пять звезд", как стало известно РИА Новости, лишь семь комнат заняты теми, кто прилетел в понедельник рейсом из Москвы. При этом в гостинице более 500 номеров.Мухаммад, сотрудник бара отеля, работает в Шарм-эш-Шейхе уже девять лет и с улыбкой вспоминает о временах до приостановки полетов. "Российские туристы богаче, и они больше понимают в отдыхе: им интересно заниматься дайвингом, они ходят в спа, ездят на экскурсии", — рассказывает он.С российскими туристами бармен связывает и свой уровень жизни: так, в 2012 году у него была зарплата три тысячи фунтов (около 600 долларов при курсе на тот момент), а теперь — 200 долларов. "У россиян есть деньги на отдых, так что мы надеемся, что туристов из вашей страны будет как можно больше", — говорит Мухаммад.Ему вторит русскоговорящий сотрудник аптеки при отеле, который представился Майклом. "Понимаете, покупатели из других стран начинают торговаться за любой товар, а в итоге уходят возмущенные. Говорят — почему это стоит пять долларов! А российские туристы не думают о цене", — уверен Майкл.Базары работают теперь круглосуточноЕще один сотрудник отеля, тоже Мухаммад, предлагает немногим отдыхающим на пляже массаж. В 11 утра побережье полупустое, так как большинство туристов предпочитает бассейн: там есть укрытый от обжигающего августовского солнца бар. В это время температура воздуха уже достигает 40 градусов. Так что многие эксперты и ожидают роста числа рейсов именно осенью, когда жара спадет."Раньше наши отели были заполнены русскими, а сейчас полупустые стоят. Египтян в гостиницах много на этой неделе из-за каникул у детей, но скоро они перестанут приезжать. Поэтому надежда на россиян", — рассказал собеседник агентства.В отеле работают несколько русскоговорящих гидов, аниматоров, вечерняя концертная программа включает российские и украинские народные танцы.Скоро рейсов станет большеПервый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море: "горбатый" Boeing-747 авиакомпании привез 517 путешественников. Также в Хургаду прилетели первые два борта из Москвы — компаний "Россия" и EgyptAir.В Египте ожидают, что число авиарейсов между курортами страны и городами РФ будет увеличено в ближайшие недели, заявил ранее РИА Новости глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф.Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы на курорты Египта восьми российским авиакомпаниям. Они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом квот на этих маршрутах. Из городов РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут летать "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

https://ria.ru/20210809/egipet-1745043654.html

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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