Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210810/egipet-1745187524.html
В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России
В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России - РИА Новости, 10.08.2021
В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России
Возобновление авиасообщения между египетскими курортами и РФ воодушевило сотрудников туриндустрии Египта. Сотрудники отелей рассказали корреспонденту РИА... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:17
2021-08-10T16:17
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
маршруты - туризм
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/03/1551340371_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0a5a15a785db69877ac53930a7d6cead.jpg
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 авг — РИА Новости, Заман Рамазанов. Возобновление авиасообщения между египетскими курортами и РФ воодушевило сотрудников туриндустрии Египта. Сотрудники отелей рассказали корреспонденту РИА Новости, почему очень ждут возвращения россиян. "У россиян есть деньги на отдых"В одном из отелей курорта категории "пять звезд", как стало известно РИА Новости, лишь семь комнат заняты теми, кто прилетел в понедельник рейсом из Москвы. При этом в гостинице более 500 номеров.Мухаммад, сотрудник бара отеля, работает в Шарм-эш-Шейхе уже девять лет и с улыбкой вспоминает о временах до приостановки полетов. "Российские туристы богаче, и они больше понимают в отдыхе: им интересно заниматься дайвингом, они ходят в спа, ездят на экскурсии", — рассказывает он.С российскими туристами бармен связывает и свой уровень жизни: так, в 2012 году у него была зарплата три тысячи фунтов (около 600 долларов при курсе на тот момент), а теперь — 200 долларов. "У россиян есть деньги на отдых, так что мы надеемся, что туристов из вашей страны будет как можно больше", — говорит Мухаммад.Ему вторит русскоговорящий сотрудник аптеки при отеле, который представился Майклом. "Понимаете, покупатели из других стран начинают торговаться за любой товар, а в итоге уходят возмущенные. Говорят — почему это стоит пять долларов! А российские туристы не думают о цене", — уверен Майкл.Базары работают теперь круглосуточноЕще один сотрудник отеля, тоже Мухаммад, предлагает немногим отдыхающим на пляже массаж. В 11 утра побережье полупустое, так как большинство туристов предпочитает бассейн: там есть укрытый от обжигающего августовского солнца бар. В это время температура воздуха уже достигает 40 градусов. Так что многие эксперты и ожидают роста числа рейсов именно осенью, когда жара спадет."Раньше наши отели были заполнены русскими, а сейчас полупустые стоят. Египтян в гостиницах много на этой неделе из-за каникул у детей, но скоро они перестанут приезжать. Поэтому надежда на россиян", — рассказал собеседник агентства.В отеле работают несколько русскоговорящих гидов, аниматоров, вечерняя концертная программа включает российские и украинские народные танцы.Скоро рейсов станет большеПервый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море: "горбатый" Boeing-747 авиакомпании привез 517 путешественников. Также в Хургаду прилетели первые два борта из Москвы — компаний "Россия" и EgyptAir.В Египте ожидают, что число авиарейсов между курортами страны и городами РФ будет увеличено в ближайшие недели, заявил ранее РИА Новости глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф.Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы на курорты Египта восьми российским авиакомпаниям. Они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом квот на этих маршрутах. Из городов РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут летать "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
https://ria.ru/20210809/egipet-1745043654.html
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/03/1551340371_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3cb701169f4e0bf8ec41a531cdc16f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, маршруты - туризм, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
16:17 10.08.2021
 
В отелях Шарм-эш-Шейха ждут щедрых туристов из России

В отелях Египта рассчитывают, что россияне будут щедрыми и воспользуются дополнительными услугами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 авг — РИА Новости, Заман Рамазанов. Возобновление авиасообщения между египетскими курортами и РФ воодушевило сотрудников туриндустрии Египта. Сотрудники отелей рассказали корреспонденту РИА Новости, почему очень ждут возвращения россиян.

"У россиян есть деньги на отдых"

В одном из отелей курорта категории "пять звезд", как стало известно РИА Новости, лишь семь комнат заняты теми, кто прилетел в понедельник рейсом из Москвы. При этом в гостинице более 500 номеров.
Мухаммад, сотрудник бара отеля, работает в Шарм-эш-Шейхе уже девять лет и с улыбкой вспоминает о временах до приостановки полетов. "Российские туристы богаче, и они больше понимают в отдыхе: им интересно заниматься дайвингом, они ходят в спа, ездят на экскурсии", — рассказывает он.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
С российскими туристами бармен связывает и свой уровень жизни: так, в 2012 году у него была зарплата три тысячи фунтов (около 600 долларов при курсе на тот момент), а теперь — 200 долларов. "У россиян есть деньги на отдых, так что мы надеемся, что туристов из вашей страны будет как можно больше", — говорит Мухаммад.
Ему вторит русскоговорящий сотрудник аптеки при отеле, который представился Майклом. "Понимаете, покупатели из других стран начинают торговаться за любой товар, а в итоге уходят возмущенные. Говорят — почему это стоит пять долларов! А российские туристы не думают о цене", — уверен Майкл.

Базары работают теперь круглосуточно

Еще один сотрудник отеля, тоже Мухаммад, предлагает немногим отдыхающим на пляже массаж. В 11 утра побережье полупустое, так как большинство туристов предпочитает бассейн: там есть укрытый от обжигающего августовского солнца бар. В это время температура воздуха уже достигает 40 градусов. Так что многие эксперты и ожидают роста числа рейсов именно осенью, когда жара спадет.
"Раньше наши отели были заполнены русскими, а сейчас полупустые стоят. Египтян в гостиницах много на этой неделе из-за каникул у детей, но скоро они перестанут приезжать. Поэтому надежда на россиян", — рассказал собеседник агентства.
В отеле работают несколько русскоговорящих гидов, аниматоров, вечерняя концертная программа включает российские и украинские народные танцы.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:22Туризм
Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов

Скоро рейсов станет больше

Первый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами приземлился в понедельник в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море: "горбатый" Boeing-747 авиакомпании привез 517 путешественников. Также в Хургаду прилетели первые два борта из Москвы — компаний "Россия" и EgyptAir.
В Египте ожидают, что число авиарейсов между курортами страны и городами РФ будет увеличено в ближайшие недели, заявил ранее РИА Новости глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф.
Росавиация также выдала допуски на регулярные рейсы на курорты Египта восьми российским авиакомпаниям. Они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом квот на этих маршрутах. Из городов РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут летать "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмМаршруты - ТуризмТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния