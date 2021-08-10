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В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 10.08.2021
В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 11 человек, в том РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:33
2021-08-10T18:33
2021-08-10T18:33
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 11 человек, в том числе, пять детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В 17.45 10 августа в Малоярославецком районе Калужской области на 109 километре федеральной автодороги М-3 "Украина" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей (всего находились 12 человек). В лечебные учреждения для осмотра доставлены 11 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.
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калужская область
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происшествия, калужская область
В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе М-3 в Калужской области пострадали 11 человек