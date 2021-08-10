https://ria.ru/20210810/dtp-1745247395.html

В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 10.08.2021

В Калужской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 11 человек, в том РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:33

2021-08-10T18:33

2021-08-10T18:33

происшествия

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате пострадали 11 человек, в том числе, пять детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В 17.45 10 августа в Малоярославецком районе Калужской области на 109 километре федеральной автодороги М-3 "Украина" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей (всего находились 12 человек). В лечебные учреждения для осмотра доставлены 11 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210809/sportkar-1744998473.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область