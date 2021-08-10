https://ria.ru/20210810/dokumenty-1745349018.html

Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19

Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19

Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России обсудила взаимное признание документов о вакцинации от коронавируса COVID-19,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T11:48

2021-08-10T11:48

2021-08-11T15:31

союзное государство

вакцинация

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России обсудила взаимное признание документов о вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщается во вторник на сайте белорусского посольства в Москве.Как сообщили в белорусском посольстве, в понедельник в формате видеоконференции прошло заседание группы высокого уровня совмина Союзного государства. Оно прошло под сопредседательством посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко."Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности… о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.Также участники заседания обсудили порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы таких документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Также стороны коснулись вопроса сотрудничества двух стран в области микроэлектроники и условий применения электронной компонентной базы белорусского производства в России.Там подчеркивается, что по итогам заседания постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям группы высокого уровня.

https://ria.ru/20210803/zakharova-1744222651.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, белоруссия, россия