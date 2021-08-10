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Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19
Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19
Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России обсудила взаимное признание документов о вакцинации от коронавируса COVID-19,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T11:48
2021-08-11T15:31
союзное государство
вакцинация
белоруссия
россия
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России обсудила взаимное признание документов о вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщается во вторник на сайте белорусского посольства в Москве.Как сообщили в белорусском посольстве, в понедельник в формате видеоконференции прошло заседание группы высокого уровня совмина Союзного государства. Оно прошло под сопредседательством посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко."Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности… о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.Также участники заседания обсудили порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы таких документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Также стороны коснулись вопроса сотрудничества двух стран в области микроэлектроники и условий применения электронной компонентной базы белорусского производства в России.Там подчеркивается, что по итогам заседания постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям группы высокого уровня.
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вакцинация, белоруссия, россия
11:48 10.08.2021 (обновлено: 15:31 11.08.2021)
 

Минск и Москва обсудили признание документов о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России обсудила взаимное признание документов о вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщается во вторник на сайте белорусского посольства в Москве.
Как сообщили в белорусском посольстве, в понедельник в формате видеоконференции прошло заседание группы высокого уровня совмина Союзного государства. Оно прошло под сопредседательством посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко.
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"Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности… о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также участники заседания обсудили порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы таких документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Также стороны коснулись вопроса сотрудничества двух стран в области микроэлектроники и условий применения электронной компонентной базы белорусского производства в России.
"В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в Беларуси и России, снятие ограничений на поставки щебня гранитного", - отмечается в сообщении.
Там подчеркивается, что по итогам заседания постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям группы высокого уровня.
 
Союзное государствоВакцинацияБелоруссияРоссия
 
 
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