https://ria.ru/20210810/destabilizatsiya-1745203091.html

Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ЕС, заявила еврокомиссар

Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ЕС, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 10.08.2021

Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации ЕС, заявила еврокомиссар

Комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует ситуацию с мигрантами для... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:54

2021-08-10T15:54

2021-08-10T15:54

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белоруссия

евросоюз

еврокомиссия

александр лукашенко

мигранты

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует ситуацию с мигрантами для дестабилизации Евросоюза."Что Лукашенко пытается сделать, - это дестабилизировать ЕС, и использует людей в акте агрессии. Санкции в действительности навредили ему, поэтому он пытается что-то сделать, чтобы оказать сопротивление", - заявила Йохансон газете Financial Times.По ее словам, между "отчаянием" Лукашенко и санкциями прослеживается связь, поэтому белорусский президент якобы прибегает к "насилию" и "угрожает" Европе."Совершенно очевидно, что именно таким образом Лукашенко использует людей против Литвы, Польши, против Латвии и ЕС. Очевидно и понятно, что он представляет угрозу не только для своего народа, но и для других", - добавила еврокомиссар.Также она отметила. что Евросоюз уже направил пограничников Frontex в Латвию, и готов расширить их присутствие, если Польше и Латвии понадобится дополнительная поддержка.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил, что причиной смерти мигранта из Ирака стал шок от острой кровопотери. В свою очередь литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ни один из нелегалов в стране не был ранен, ни в кого не стреляли.После этого инцидента охрана госграницы республики усилена. На наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html

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в мире, общество, литва, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, мигранты