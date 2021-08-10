https://ria.ru/20210810/chukotka-1745210037.html

Чукотка расскажет на ВЭФ о природе, культуре и промышленном потенциале края

Чукотка расскажет на ВЭФ о природе, культуре и промышленном потенциале края - РИА Новости, 10.08.2021

Чукотка расскажет на ВЭФ о природе, культуре и промышленном потенциале края

На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Чукотский автономный округ в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:37

2021-08-10T16:37

2021-08-10T16:37

владивосток

юрий трутнев

чукотка

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Чукотский автономный округ в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" расскажет посетителям об уникальной природе Арктики, природных ресурсах, культуре и быте коренных народов, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО."Чукотка – уникальный край с красивой природой и сложными климатическими условиями, в котором живут активные и смелые люди. Многие россияне мечтают поехать и увидеть эти арктические земли своими глазами, познакомиться с удивительной природой, почувствовать колорит региона, узнать побольше о культуре и традициях коренных народов. В последние годы Чукотка активно развивается. Она стала местом реализации масштабных проектов. Среди них – атомная электростанция, не имеющая аналогов в мире, освоение Баимской рудной зоны, которое фактически преобразует экономику Чукотки, и другие. Выставка “Улица Дальнего Востока” даст возможность почувствовать красоту природы округа, ознакомиться с возможностями путешествия в Арктику, а предприниматели получат информацию о возможностях инвестирования в регион", – сказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Основная идея павильона округа – показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект "Северное сияние".Интерьер павильона визуально и стилистически будет разделен на две части: льды Арктики и зеленая флора Чукотки. Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура.Губернатор Чукотки Роман Копин отмечает, что округ долгое время оставался белым пятном и terra incognita для жителей своей же страны."Действующие программы по развитию Дальнего Востока, сверстанные с глубиной на десятки лет вперед, уникальные механизмы преференциальных режимов ТОР, СПВ, АЗРФ, старт мощных инфраструктурных, инвестиционных проектов делают свое дело. И теперь Чукотка воспринимается во всем мире как северо-восточный форпост России с уникальным минерально-сырьевым потенциалом и опытом работы с крупными инвесторами. Приглашаю всех прийти и посмотреть наш павильон на “Улице Дальнего Востока”. Уверен, что экспозиция вызовет желание ближе познакомиться с Чукоткой, своими глазами увидеть уникальную природу, богатство традиций и возможностей региона", – отметил глава округа, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210806/vystavka-1744648793.html

владивосток

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, юрий трутнев, чукотка, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021