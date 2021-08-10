19:37 10.08.2021 (обновлено: 20:30 10.08.2021)
В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию
С вице-премьера Чехии Гамачека сняли запрет на разглашение сведений о несостоявшемся визите в Россию
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке Гамачека в Москву, во время которой, по данным СМИ, он якобы собирался "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб во взрывах во Врбетице на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге, сообщило во вторник Чешское радио.
"Снятие запрета на разглашение сведений о несостоявшейся поездке в Москву подтвердил сам Гамачек, добавив, что пока не отвечал на вопросы полиции, которая ведет расследование по данному делу. Свои показания по нему в полиции уже дали глава МИД Якуб Кулганек и руководитель военной разведки Ян Бероун", - говорится в сообщении.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
В свою очередь, пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило во второй половине апреля о том, что Гамачек еще до официального сообщения чешским кабмином о взрывах во Врбетице якобы собирался посетить Москву, чтобы "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб в этих взрывах на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге. Сам Гамачек категорически отрицает этот факт и заявил о том, что привлечет издание Seznam Zprávy за клевету к суду.
В начале мая Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО) начало расследование по делу о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву.
"НУБО продолжает заниматься этим делом, оно находится в стадии проверки", - сообщил во вторник журналистам представитель ведомства Ярослав Ибегей. Контроль за работой полиции по этому вопросу осуществляет Генпрокуратура в Праге.
Кроме того, рассмотрением ситуации о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву занимается комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента, сената. Однако, как сообщил журналистам глава комитета Павел Фишер, Гамачек уже четырежды проигнорировал приглашения сенаторов на встречу, объясняя это своей занятостью.