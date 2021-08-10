https://ria.ru/20210810/chekhiya-1745257279.html

В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию

В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию - РИА Новости, 10.08.2021

В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию

Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:37

2021-08-10T19:37

2021-08-10T20:30

в мире

чехия

андрей бабиш

ян гамачек

россия

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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке Гамачека в Москву, во время которой, по данным СМИ, он якобы собирался "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб во взрывах во Врбетице на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге, сообщило во вторник Чешское радио."Снятие запрета на разглашение сведений о несостоявшейся поездке в Москву подтвердил сам Гамачек, добавив, что пока не отвечал на вопросы полиции, которая ведет расследование по данному делу. Свои показания по нему в полиции уже дали глава МИД Якуб Кулганек и руководитель военной разведки Ян Бероун", - говорится в сообщении.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В свою очередь, пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило во второй половине апреля о том, что Гамачек еще до официального сообщения чешским кабмином о взрывах во Врбетице якобы собирался посетить Москву, чтобы "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб в этих взрывах на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге. Сам Гамачек категорически отрицает этот факт и заявил о том, что привлечет издание Seznam Zprávy за клевету к суду.В начале мая Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО) начало расследование по делу о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву."НУБО продолжает заниматься этим делом, оно находится в стадии проверки", - сообщил во вторник журналистам представитель ведомства Ярослав Ибегей. Контроль за работой полиции по этому вопросу осуществляет Генпрокуратура в Праге.Кроме того, рассмотрением ситуации о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву занимается комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента, сената. Однако, как сообщил журналистам глава комитета Павел Фишер, Гамачек уже четырежды проигнорировал приглашения сенаторов на встречу, объясняя это своей занятостью.

https://ria.ru/20210416/sputnik-1728666110.html

https://ria.ru/20210519/chekhiya-1733007344.html

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в мире, чехия, андрей бабиш, ян гамачек, россия