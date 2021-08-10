Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/chekhiya-1745257279.html
В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию
В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию - РИА Новости, 10.08.2021
В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию
Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:37
2021-08-10T20:30
в мире
чехия
андрей бабиш
ян гамачек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_0:617:2543:2047_1920x0_80_0_0_99f8b6808ee95f954be378864ca76774.jpg
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке Гамачека в Москву, во время которой, по данным СМИ, он якобы собирался "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб во взрывах во Врбетице на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге, сообщило во вторник Чешское радио."Снятие запрета на разглашение сведений о несостоявшейся поездке в Москву подтвердил сам Гамачек, добавив, что пока не отвечал на вопросы полиции, которая ведет расследование по данному делу. Свои показания по нему в полиции уже дали глава МИД Якуб Кулганек и руководитель военной разведки Ян Бероун", - говорится в сообщении.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В свою очередь, пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило во второй половине апреля о том, что Гамачек еще до официального сообщения чешским кабмином о взрывах во Врбетице якобы собирался посетить Москву, чтобы "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб в этих взрывах на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге. Сам Гамачек категорически отрицает этот факт и заявил о том, что привлечет издание Seznam Zprávy за клевету к суду.В начале мая Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО) начало расследование по делу о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву."НУБО продолжает заниматься этим делом, оно находится в стадии проверки", - сообщил во вторник журналистам представитель ведомства Ярослав Ибегей. Контроль за работой полиции по этому вопросу осуществляет Генпрокуратура в Праге.Кроме того, рассмотрением ситуации о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву занимается комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента, сената. Однако, как сообщил журналистам глава комитета Павел Фишер, Гамачек уже четырежды проигнорировал приглашения сенаторов на встречу, объясняя это своей занятостью.
https://ria.ru/20210416/sputnik-1728666110.html
https://ria.ru/20210519/chekhiya-1733007344.html
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_dbc7a386c2c7f0caf6db96735019bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, чехия, андрей бабиш, ян гамачек, россия
19:37 10.08.2021 (обновлено: 20:30 10.08.2021)
 
В Чехии расследуют несостоявшуюся поездку вице-премьера в Россию

С вице-премьера Чехии Гамачека сняли запрет на разглашение сведений о несостоявшемся визите в Россию

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш по просьбе полиции снял с первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке Гамачека в Москву, во время которой, по данным СМИ, он якобы собирался "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб во взрывах во Врбетице на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге, сообщило во вторник Чешское радио.
"Снятие запрета на разглашение сведений о несостоявшейся поездке в Москву подтвердил сам Гамачек, добавив, что пока не отвечал на вопросы полиции, которая ведет расследование по данному делу. Свои показания по нему в полиции уже дали глава МИД Якуб Кулганек и руководитель военной разведки Ян Бероун", - говорится в сообщении.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
В свою очередь, пражское сетевое издание Seznam Zprávy сообщило во второй половине апреля о том, что Гамачек еще до официального сообщения чешским кабмином о взрывах во Врбетице якобы собирался посетить Москву, чтобы "обменять" данные об участии агентов российских спецслужб в этих взрывах на закупку вакцин "Спутник V" и проведение саммита глав РФ и США в Праге. Сам Гамачек категорически отрицает этот факт и заявил о том, что привлечет издание Seznam Zprávy за клевету к суду.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 23:10Распространение коронавируса
Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
В начале мая Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО) начало расследование по делу о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву.
"НУБО продолжает заниматься этим делом, оно находится в стадии проверки", - сообщил во вторник журналистам представитель ведомства Ярослав Ибегей. Контроль за работой полиции по этому вопросу осуществляет Генпрокуратура в Праге.
Кроме того, рассмотрением ситуации о несостоявшейся поездке Гамачека в Москву занимается комитет по внешней политике, обороне и безопасности верхней палаты парламента, сената. Однако, как сообщил журналистам глава комитета Павел Фишер, Гамачек уже четырежды проигнорировал приглашения сенаторов на встречу, объясняя это своей занятостью.
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:53
Чешский сенатор обвинил вице-премьера во лжи о поездке в Москву
 
В миреЧехияАндрей БабишЯн ГамачекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния