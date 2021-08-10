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Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице - РИА Новости, 10.08.2021
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице
Ремонт в больнице Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции, проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:49
2021-08-10T12:49
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ремонт в больнице Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции, проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена значительно раньше, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. В результате ЧП скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще два пациента. Как заявила заместитель главврача медучреждения, одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал врио главы республики Сергей Меняйло, правоохранители начали проверку сведений о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы."Ремонт проводился, насколько я помню, два года назад. Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", - сказал Тебиев журналистам.
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происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
12:49 10.08.2021
 
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Тебиев рассказал о ремонте во владикавказской больнице

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи около клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи около клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ремонт в больнице Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции, проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена значительно раньше, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. В результате ЧП скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще два пациента. Как заявила заместитель главврача медучреждения, одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.
Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал врио главы республики Сергей Меняйло, правоохранители начали проверку сведений о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы.
"Ремонт проводился, насколько я помню, два года назад. Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", - сказал Тебиев журналистам.
Автомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
11:49
Число погибших после аварии в больнице во Владикавказе достигло 11 человек
 
ПроисшествияВладикавказРеспублика Северная Осетия - АланияПрорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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