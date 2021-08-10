https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745171556.html
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице - РИА Новости, 10.08.2021
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице
Ремонт в больнице Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции, проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:49
2021-08-10T12:49
2021-08-10T12:49
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ремонт в больнице Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции, проводили два года назад, но система подачи кислорода была построена значительно раньше, заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.В понедельник в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. В результате ЧП скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще два пациента. Как заявила заместитель главврача медучреждения, одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал врио главы республики Сергей Меняйло, правоохранители начали проверку сведений о возможных нарушениях в монтаже и эксплуатации кислородной системы."Ремонт проводился, насколько я помню, два года назад. Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек", - сказал Тебиев журналистам.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745162762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Власти Северной Осетии рассказали о ремонте во владикавказской больнице
Врио министра здравоохранения Северной Осетии Тебиев рассказал о ремонте во владикавказской больнице