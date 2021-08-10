https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html

Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий

Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий - РИА Новости, 10.08.2021

Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий

Новая региональная программа благоустройства дворовых территорий на 2021-2025 годы запущена в Пензенской области, только в этом году на нее выделен 121 миллион... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:33

пензенская область

общество

кузнецк

пензенская область

нижний ломов

пенза

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 10 авг - РИА Новости. Новая региональная программа благоустройства дворовых территорий на 2021-2025 годы запущена в Пензенской области, только в этом году на нее выделен 121 миллион рублей, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."Надо персонально собрать людей, переговорить. При установке площадок необходимо максимально учесть пожелания жителей. В этом году начнем, в следующем продолжим. Задача - чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены", - приводит слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он отметил, что руководители муниципалитетов вместе со своими командами должны определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят, и с учетом максимального количества голосов реализовать программу."Благоустройство дворовых территорий, тех мест, где человек живет, гуляет, где растут дети - это важнейшая задача, чтобы создать нормальные условия для людей. И прежде всего, должны быть современные площадки. Кроме того, отремонтированные дворы и подъезды - это то, что требуется каждому человеку… Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка. Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было, где играть", - добавил врио губернатора.Уточняется, что программа благоустройства дворов многоквартирных домов, расположенных в городах региона, рассчитана на пять лет. В этом году на нее выделен 121 миллион рублей, на эти средства запланировано благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, примерно по пять-семь - в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском. Мельниченко во вторник во время посещения Кузнецка отметил, что городу по новой программе выделено 25 миллионов рублей."В настоящее время разработана "дорожная карта" проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых областным центром финансовых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов, уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210722/proekt-1742390120.html

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кузнецк, пензенская область, нижний ломов, пенза, олег мельниченко