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Пензенская область
https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html
Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий
Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий - РИА Новости, 10.08.2021
Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий
Новая региональная программа благоустройства дворовых территорий на 2021-2025 годы запущена в Пензенской области, только в этом году на нее выделен 121 миллион... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:14
2021-08-10T17:33
пензенская область
общество
кузнецк
пензенская область
нижний ломов
пенза
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 10 авг - РИА Новости. Новая региональная программа благоустройства дворовых территорий на 2021-2025 годы запущена в Пензенской области, только в этом году на нее выделен 121 миллион рублей, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."Надо персонально собрать людей, переговорить. При установке площадок необходимо максимально учесть пожелания жителей. В этом году начнем, в следующем продолжим. Задача - чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены", - приводит слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Он отметил, что руководители муниципалитетов вместе со своими командами должны определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят, и с учетом максимального количества голосов реализовать программу."Благоустройство дворовых территорий, тех мест, где человек живет, гуляет, где растут дети - это важнейшая задача, чтобы создать нормальные условия для людей. И прежде всего, должны быть современные площадки. Кроме того, отремонтированные дворы и подъезды - это то, что требуется каждому человеку… Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка. Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было, где играть", - добавил врио губернатора.Уточняется, что программа благоустройства дворов многоквартирных домов, расположенных в городах региона, рассчитана на пять лет. В этом году на нее выделен 121 миллион рублей, на эти средства запланировано благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, примерно по пять-семь - в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском. Мельниченко во вторник во время посещения Кузнецка отметил, что городу по новой программе выделено 25 миллионов рублей."В настоящее время разработана "дорожная карта" проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых областным центром финансовых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов, уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок", - говорится в сообщении.
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общество, кузнецк, пензенская область, нижний ломов, пенза, олег мельниченко
17:14 10.08.2021 (обновлено: 17:33 10.08.2021)
 
Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий

Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий на 2021-2025 годы

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во время интервью
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во время интервью - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
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ПЕНЗА, 10 авг - РИА Новости. Новая региональная программа благоустройства дворовых территорий на 2021-2025 годы запущена в Пензенской области, только в этом году на нее выделен 121 миллион рублей, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
"Надо персонально собрать людей, переговорить. При установке площадок необходимо максимально учесть пожелания жителей. В этом году начнем, в следующем продолжим. Задача - чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены", - приводит слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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Он отметил, что руководители муниципалитетов вместе со своими командами должны определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят, и с учетом максимального количества голосов реализовать программу.
"Благоустройство дворовых территорий, тех мест, где человек живет, гуляет, где растут дети - это важнейшая задача, чтобы создать нормальные условия для людей. И прежде всего, должны быть современные площадки. Кроме того, отремонтированные дворы и подъезды - это то, что требуется каждому человеку… Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка. Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было, где играть", - добавил врио губернатора.
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Уточняется, что программа благоустройства дворов многоквартирных домов, расположенных в городах региона, рассчитана на пять лет. В этом году на нее выделен 121 миллион рублей, на эти средства запланировано благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, примерно по пять-семь - в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском. Мельниченко во вторник во время посещения Кузнецка отметил, что городу по новой программе выделено 25 миллионов рублей.
"В настоящее время разработана "дорожная карта" проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых областным центром финансовых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов, уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок", - говорится в сообщении.
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