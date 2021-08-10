https://ria.ru/20210810/bishkek-1745196531.html

В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке

В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке - РИА Новости, 10.08.2021

В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке

В Киргизии задержали женщину, которая подозревается в сообщении о якобы заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре ЦУМ "Айчурек" в Бишкеке, РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:10

2021-08-10T15:10

2021-08-10T15:10

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БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. В Киргизии задержали женщину, которая подозревается в сообщении о якобы заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре ЦУМ "Айчурек" в Бишкеке, передает Sputnik Кыргызстан во вторник.В понедельник в Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа из-за неподтвержденной информации о взятии заложников и минировании здания неизвестными. Позже глава службы безопасности ЦУМа Виктор Жирков сообщил, что информация о бомбе и заложниках в ЦУМе в Бишкеке не подтвердилась."ГКНБ сообщил, что провел мероприятия по установлению личности звонившего человека. Начато досудебное производство по статье 246 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса КР. Задержана 27-летняя кыргызстанка, которая приобрела SIM-карту, а потом сообщила о бомбе и об удержании заложников в ЦУМе", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, по предварительным данным, мотивом для совершения ложного вызова стала ссора женщины с бывшим супругом, который арендует торговую площадку в торговом центре. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению и задержанию возможных сообщников и организаторов преступления.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/peterburg-1744998309.html

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в мире, киргизия, бишкек