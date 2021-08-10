13:03 10.08.2021 (обновлено: 13:25 10.08.2021)
Врач рассказала подробности аварии в больнице во Владикавказе
Врач Гутиева: кислород в реанимации больницы во Владикавказе после ЧП отсутствовал четыре минуты
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи около здания клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал 4 минуты, к баллонам пациентов подключили за 2-3 минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут, сообщила журналистам заместитель главного врача больницы скорой помощи Ляна Гутиева.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из новых двух смертей медики не связывают с ЧП. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Подача кислорода непосредственно в реанимациях отсутствовала 4 минуты. У нас в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжелые были подключены сразу же, а потом еще в течение двух-трех минут еще дополнительно подключены были следующие больные. Так чтобы сказать, через 14 минут была восстановлена полностью подача кислорода. У нас вторая линия была задействована дополнительная, и буквально соединили в течение 14-15 минут шлангом и запустили кислород", - сказала Гутиева.
По ее словам, вторую линию подачи кислорода планировали запустить в день аварии.
"Мы головная больница, которая принимает самых тяжелых больных, все больные, которые здесь находятся, которые требуют бесперебойной подачи кислорода, естественно, под высоким давлением. Для того, чтобы разгрузить как-то и облегчить положение, мы провели вторую линию, уже готова она была, чтобы начать подачу кислорода, уже дополнительно, чтобы никаких проблем с этим не было. Но техногенная катастрофа произошла за час раньше", - сказала Гутиева.