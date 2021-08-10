https://ria.ru/20210810/avariya-1745174562.html

Врач рассказала подробности аварии в больнице во Владикавказе

Врач рассказала подробности аварии в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 10.08.2021

Врач рассказала подробности аварии в больнице во Владикавказе

Кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал 4 минуты, к баллонам пациентов подключили за 2-3 минуты, полностью подача кислорода была... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:03

2021-08-10T13:03

2021-08-10T13:25

происшествия

владикавказ

россия

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

кислород

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ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал 4 минуты, к баллонам пациентов подключили за 2-3 минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут, сообщила журналистам заместитель главного врача больницы скорой помощи Ляна Гутиева.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из новых двух смертей медики не связывают с ЧП. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.По ее словам, вторую линию подачи кислорода планировали запустить в день аварии."Мы головная больница, которая принимает самых тяжелых больных, все больные, которые здесь находятся, которые требуют бесперебойной подачи кислорода, естественно, под высоким давлением. Для того, чтобы разгрузить как-то и облегчить положение, мы провели вторую линию, уже готова она была, чтобы начать подачу кислорода, уже дополнительно, чтобы никаких проблем с этим не было. Но техногенная катастрофа произошла за час раньше", - сказала Гутиева.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745162762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, россия, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, кислород