https://ria.ru/20210810/anapa-1745235138.html
В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек
В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.08.2021
В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки с автобусом "ПАЗ" в Анапе, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:14
2021-08-10T17:14
2021-08-10T17:14
происшествия
краснодарский край
анапа
авто
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки с автобусом "ПАЗ" в Анапе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.45 10 августа в Краснодарском крае, город Анапа, попутное столкновение маршрутных микроавтобуса "Газель" (находились 17 человек, в том числе пять детей) и автобуса "ПАЗ" (находились 25 человек, в том числе два ребенка). Предварительно, пострадали шесть человек (в том числе два ребенка)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20210809/dtp-1744981397.html
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происшествия, краснодарский край, анапа, авто
В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек
В Анапе столкнулись автобус и маршрутка, госпитализированы шесть человек