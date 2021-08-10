https://ria.ru/20210810/anapa-1745235138.html

В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек

В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.08.2021

В ДТП с маршруткой и автобусом в Анапе пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки с автобусом "ПАЗ" в Анапе, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:14

происшествия

краснодарский край

анапа

авто

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутки с автобусом "ПАЗ" в Анапе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.45 10 августа в Краснодарском крае, город Анапа, попутное столкновение маршрутных микроавтобуса "Газель" (находились 17 человек, в том числе пять детей) и автобуса "ПАЗ" (находились 25 человек, в том числе два ребенка). Предварительно, пострадали шесть человек (в том числе два ребенка)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20210809/dtp-1744981397.html

краснодарский край

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, анапа, авто