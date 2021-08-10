https://ria.ru/20210810/alfa-1745189950.html

Онлайн-конференция о роли спецподразделения "Альфа" в путче 1991 г.

Онлайн-конференция о роли спецподразделения "Альфа" в путче 1991 г. - РИА Новости, 10.08.2021

Онлайн-конференция о роли спецподразделения "Альфа" в путче 1991 г.

16 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о роли спецподразделения "Альфа" в событиях августа 1991 года.

2021-08-10T14:31

2021-08-10T14:31

2021-08-10T14:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", президент Фонда поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор" полковник Владимир ЗАЙЦЕВ;- вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Николай БЕТИН;- главный редактор газеты "Спецназ России"¸ советник президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Павел ЕВДОКИМОВ.19 августа 1991 года группа представителей высшего руководства СССР, несогласная с политикой президента Михаила Горбачева, объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Трехдневный путч 19-21 августа фактически стал причиной развала СССР, хотя целью было совершенно иное развитие событий.Почему президент РСФСР Борис Ельцин не был задержан спецназом КГБ на объекте "Архангельское-2"? Почему сотрудники Группы "А" не штурмовали здание Верховного Совета (Белый дом)? Как воспринимали происходящее защитники российского парламента?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы