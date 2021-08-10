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Во время удара на востоке Афганистана погибли три мирных жителя
Во время удара на востоке Афганистана погибли три мирных жителя - РИА Новости, 10.08.2021
Во время удара на востоке Афганистана погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще 18 пострадали при минометном ударе в городе Газни на востоке Афганистана, сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:35
2021-08-10T13:35
2021-08-10T13:35
в мире
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 18 пострадали при минометном ударе в городе Газни на востоке Афганистана, сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на полицию.По данным канала, обстрел произошел в первом полицейском округе города. Другие подробности не приводятся.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных встреч".* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/afganistan-1745175511.html
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в мире, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
Во время удара на востоке Афганистана погибли три мирных жителя
1TV: во время минометного удара в афганском Газни погибли три мирных жителя, еще 18 пострадали