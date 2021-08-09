https://ria.ru/20210809/zapad-1745080584.html
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:05
2021-08-09T17:05
2021-08-09T17:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
литва
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять соответствующие решения в ближайшее время."Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять меры – мы примем, мы работаем над этим – и тем, кто уехал туда на обучение, промывание мозгов… принять самые жесткие решения (по линии минобразования – ред.). Коль пошли на зачистку – будем чистить все. ЕГУ (Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - ред.) закончил – ну и работай в Литве, мы обойдемся, ничего страшного", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.По словам главы государства, в Белоруссии хорошее образование, хорошие студенты."Там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там – сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20210809/grazhdanstvo-1745067143.html
белоруссия
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_267:0:1423:867_1920x0_80_0_0_b4aa315db1cfb36f1c3013118200c834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, литва, вильнюс
17:05 09.08.2021 (обновлено: 17:21 09.08.2021)
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: уехавшие на Запад учиться могут там и оставаться жить