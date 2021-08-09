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Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:05
2021-08-09T17:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
литва
вильнюс
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять соответствующие решения в ближайшее время."Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять меры – мы примем, мы работаем над этим – и тем, кто уехал туда на обучение, промывание мозгов… принять самые жесткие решения (по линии минобразования – ред.). Коль пошли на зачистку – будем чистить все. ЕГУ (Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - ред.) закончил – ну и работай в Литве, мы обойдемся, ничего страшного", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.По словам главы государства, в Белоруссии хорошее образование, хорошие студенты."Там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там – сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка", - заявил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, литва, вильнюс
17:05 09.08.2021 (обновлено: 17:21 09.08.2021)
 
Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: уехавшие на Запад учиться могут там и оставаться жить

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять соответствующие решения в ближайшее время.
"Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять меры – мы примем, мы работаем над этим – и тем, кто уехал туда на обучение, промывание мозгов… принять самые жесткие решения (по линии минобразования – ред.). Коль пошли на зачистку – будем чистить все. ЕГУ (Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - ред.) закончил – ну и работай в Литве, мы обойдемся, ничего страшного", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
По словам главы государства, в Белоруссии хорошее образование, хорошие студенты.
"Там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там – сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:51
Лукашенко поручил дать гражданство иностранцам, трудящимся на благо страны
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЛитваВильнюс
 
 
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