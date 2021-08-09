https://ria.ru/20210809/zapad-1745080584.html

Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко

Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021

Уехавшие на Запад учиться белорусы могут там и оставаться, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:05

2021-08-09T17:05

2021-08-09T17:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

литва

вильнюс

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, которые уехали учиться в страны Запада, могут там оставаться и жить, поручил чиновникам принять соответствующие решения в ближайшее время."Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять меры – мы примем, мы работаем над этим – и тем, кто уехал туда на обучение, промывание мозгов… принять самые жесткие решения (по линии минобразования – ред.). Коль пошли на зачистку – будем чистить все. ЕГУ (Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - ред.) закончил – ну и работай в Литве, мы обойдемся, ничего страшного", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.По словам главы государства, в Белоруссии хорошее образование, хорошие студенты."Там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там – сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210809/grazhdanstvo-1745067143.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, литва, вильнюс