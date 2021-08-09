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Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне
Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне - РИА Новости, 09.08.2021
Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне
Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который с помощью простыни сбежал из изолятора временного содержания в Самаре, сообщает в понедельник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:17
2021-08-09T11:17
происшествия
самарская область
самара
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который с помощью простыни сбежал из изолятора временного содержания в Самаре, сообщает в понедельник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, из изолятора временного содержания Средневолжского линейного управления МВД сбежал подозреваемый в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (статья 228.1 УК РФ), который спустился по простыне и перелез через забор."Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан", - говорится в сообщении.Следователи начали проверку по данному факту. Кроме того, по информации управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, в отношении совершившего побег возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Полиция также проводит служебную проверку, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html
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происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:17 09.08.2021
 
Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне

В Самаре задержали мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания по простыне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который с помощью простыни сбежал из изолятора временного содержания в Самаре, сообщает в понедельник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, из изолятора временного содержания Средневолжского линейного управления МВД сбежал подозреваемый в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (статья 228.1 УК РФ), который спустился по простыне и перелез через забор.
"Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку по данному факту. Кроме того, по информации управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, в отношении совершившего побег возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Полиция также проводит служебную проверку, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к ответственности.
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ПроисшествияСамарская областьСамараСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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