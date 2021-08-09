https://ria.ru/20210809/zaderzhanie-1745007209.html

Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне

Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне - РИА Новости, 09.08.2021

Самарские полицейские задержали мужчину, сбежавшего из ИВС по простыне

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который с помощью простыни сбежал из изолятора временного содержания в Самаре, сообщает в понедельник... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:17

2021-08-09T11:17

2021-08-09T11:17

происшествия

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который с помощью простыни сбежал из изолятора временного содержания в Самаре, сообщает в понедельник Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, из изолятора временного содержания Средневолжского линейного управления МВД сбежал подозреваемый в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (статья 228.1 УК РФ), который спустился по простыне и перелез через забор."Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан", - говорится в сообщении.Следователи начали проверку по данному факту. Кроме того, по информации управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, в отношении совершившего побег возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Полиция также проводит служебную проверку, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

https://ria.ru/20210713/pobeg-1741024528.html

самарская область

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия