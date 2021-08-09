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Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве

Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.08.2021

Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве

Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:58

2021-08-09T18:58

2021-08-09T18:58

распространение коронавируса

общество

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денис проценко

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко."Как раз увеличением количества вакцинированных",- заявил Проценко, отвечая на вопрос о причинах падения числа заболеваемости коронавирусом в Москве.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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