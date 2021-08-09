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Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве
Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.08.2021
Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве
Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:58
2021-08-09T18:58
2021-08-09T18:58
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко."Как раз увеличением количества вакцинированных",- заявил Проценко, отвечая на вопрос о причинах падения числа заболеваемости коронавирусом в Москве.
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Проценко объяснил падение заболеваемости COVID-19 в Москве
Главврач Проценко связал падение заболеваемости COVID-19 в Москве с ростом числа привитых