https://ria.ru/20210809/yaponiya-1744986391.html

Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны

Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны - РИА Новости, 09.08.2021

Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны

Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных способам организации терактов на... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:02

2021-08-09T08:02

2021-08-09T10:34

в мире

ссср

япония

москва

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных способам организации терактов на стратегически важных советских объектах — железных дорогах, линиях связи, аэродромах. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — план обучения, составленный в июле 1943 года разведывательным управлением Квантунской армии.Будущие боевики должны были овладеть навыками разведывательной подготовки и диверсий. В частности, им предстояло ознакомиться с обстановкой в СССР, получить сведения военного и гражданского характера о Советском Союзе, изучить слабые стороны противника. Также слушатели по итогам курса должны были уметь собирать нужную информацию и передавать ее в самые сжатые сроки.Помимо этого, студентам спецкурса преподавали способы обращения с разными взрывчатыми и зажигательными веществами, обучали разрушению железных дорог, телеграфных и телефонных линий, нападению на аэродромы. Кроме того, планом предусматривалось знакомство с методами обращения с простейшими ядами.Слушателям давали практические навыки совершения диверсий, "чтобы даже в случае возникновения войны, до окончания курса, суметь применять их с максимальным эффектом".Тринадцатого апреля 1941 года СССР и Япония в Москве подписали договор о взаимном нейтралитете. Тем не менее в годы войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии и не отказывался от плана войны против Москвы.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил ей войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Конфликт завершился разгромом Квантунской армии, 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html

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в мире, ссср, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945)