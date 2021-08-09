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Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны
Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны - РИА Новости, 09.08.2021
Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны
Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных способам организации терактов на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:02
2021-08-09T10:34
в мире
ссср
япония
москва
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных способам организации терактов на стратегически важных советских объектах — железных дорогах, линиях связи, аэродромах. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — план обучения, составленный в июле 1943 года разведывательным управлением Квантунской армии.Будущие боевики должны были овладеть навыками разведывательной подготовки и диверсий. В частности, им предстояло ознакомиться с обстановкой в СССР, получить сведения военного и гражданского характера о Советском Союзе, изучить слабые стороны противника. Также слушатели по итогам курса должны были уметь собирать нужную информацию и передавать ее в самые сжатые сроки.Помимо этого, студентам спецкурса преподавали способы обращения с разными взрывчатыми и зажигательными веществами, обучали разрушению железных дорог, телеграфных и телефонных линий, нападению на аэродромы. Кроме того, планом предусматривалось знакомство с методами обращения с простейшими ядами.Слушателям давали практические навыки совершения диверсий, "чтобы даже в случае возникновения войны, до окончания курса, суметь применять их с максимальным эффектом".Тринадцатого апреля 1941 года СССР и Япония в Москве подписали договор о взаимном нейтралитете. Тем не менее в годы войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии и не отказывался от плана войны против Москвы.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил ей войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Конфликт завершился разгромом Квантунской армии, 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html
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в мире, ссср, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945)
08:02 09.08.2021 (обновлено: 10:34 09.08.2021)
 
Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны

Рассекреченные документы ФСБ: Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкНаступательная операция советских войск против Квантунской армии
Наступательная операция советских войск против Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных способам организации терактов на стратегически важных советских объектах — железных дорогах, линиях связи, аэродромах. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.
© ФСБ РоссииЯпония готовила диверсии против СССР до объявления войны
Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны
© ФСБ России
Япония готовила диверсии против СССР до объявления войны
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — план обучения, составленный в июле 1943 года разведывательным управлением Квантунской армии.
Будущие боевики должны были овладеть навыками разведывательной подготовки и диверсий. В частности, им предстояло ознакомиться с обстановкой в СССР, получить сведения военного и гражданского характера о Советском Союзе, изучить слабые стороны противника. Также слушатели по итогам курса должны были уметь собирать нужную информацию и передавать ее в самые сжатые сроки.
Помимо этого, студентам спецкурса преподавали способы обращения с разными взрывчатыми и зажигательными веществами, обучали разрушению железных дорог, телеграфных и телефонных линий, нападению на аэродромы. Кроме того, планом предусматривалось знакомство с методами обращения с простейшими ядами.
Слушателям давали практические навыки совершения диверсий, "чтобы даже в случае возникновения войны, до окончания курса, суметь применять их с максимальным эффектом".
© ФСБПлан обучения вооруженной диверсии
План обучения вооруженной диверсии
© ФСБ
План обучения вооруженной диверсии
Тринадцатого апреля 1941 года СССР и Япония в Москве подписали договор о взаимном нейтралитете. Тем не менее в годы войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии и не отказывался от плана войны против Москвы.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил ей войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Конфликт завершился разгромом Квантунской армии, 2 сентября 1945 года японское правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 14:08
Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР
 
В миреСССРЯпонияМоскваВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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