https://ria.ru/20210809/yagtu-1744560784.html

Ученые создали бесконтактный промышленный метод контроля качества смесей

Ученые создали бесконтактный промышленный метод контроля качества смесей - РИА Новости, 09.08.2021

Ученые создали бесконтактный промышленный метод контроля качества смесей

Бесконтактный метод контроля качества сыпучих смесей для любых отраслей промышленности разработали ученые Ярославского технического государственного... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:00

2021-08-09T09:00

наука

технологии

ярославль

навигатор абитуриента

университетская наука

ярославский государственный технический университет

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бесконтактный метод контроля качества сыпучих смесей для любых отраслей промышленности разработали ученые Ярославского технического государственного университета (ЯГТУ). По их словам, новый подход поможет повысить качество продукции и снизить ее себестоимость. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Однородность – ключевая характеристика смесей, используемых во многих отраслях промышленности. Контроль однородности, по словам ученых ЯГТУ, необходим при переработке топливных ресурсов, в производстве стройматериалов, в химической промышленности, сельском хозяйстве, порошковой металлургии, фармацевтике и других сферах. Зачастую однородность важна не только для готового товара, но и на промежуточных этапах его изготовления.Производство смесей, как правило, осуществляется в аппаратах непрерывного действия, не предполагающих паузы в работе для загрузки и выгрузки материалов. Однако контактные методы оценки, широко применяемые во всем мире, не только требуют остановок в работе, но также весьма трудоемки и затратны, сообщили ученые.С другой стороны, известные бесконтактные методы (способы замеров дифракционных пиков рентгеновского излучения, интенсивности флуоресценции проб, ЯМР – спектроскопии) требуют применения дорогостоящего оборудования и, соответственно, дополнительных производственных площадей.Специалисты ЯГТУ разработали простой бесконтактный метод определения однородности сыпучих смесей, который позволит снизить издержки на контроль качества смесей при разработке и эксплуатации оборудования. Ученые уверены, что метод обеспечит заметное снижение стоимости производства и увеличит его скорость.Непосредственно внутри смесителя было предложено устанавливать прозрачные поперечные перегородки, через которые и получают фотоизображения смеси. Такой подход позволяет вести анализ веществ непрерывно, в реальном времени, не нарушая их структуру."Предложенный нами метод не только позволяет избежать простоев оборудования, но и дает возможность оперативно корректировать параметры обработки. Это существенно снижает долю брака и для многих типов производства позволит поднять прибыль примерно на 15%", – отметил Черпицкий.Компьютерный анализ осуществляется путем деления изображения на пробные зоны. С помощью специальной программы вычисляют в них концентрацию ключевого компонента и коэффициент неоднородности с поправкой на случайные колебания частиц, объяснили специалисты ЯГТУ.

https://ria.ru/20210630/yagtu-1738626093.html

https://ria.ru/20210712/yagtu-1740104628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, ярославский государственный технический университет