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На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку - РИА Новости, 09.08.2021
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:17
2021-08-09T13:35
происшествия
взятка
екатеринбург
свердловская область
россия
владимирская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова, сообщили РИА Новости в суде.Бусылко и Чуличков признаны виновными в получении особо крупной взятки, а член адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов – в посредничестве в ней и покушении на мошенничество."Чуличков – девять лет колонии строгого режима плюс девять лет лишения права занимать должности на госслужбе, лишен своего классного чина. Бусылко - восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, на девять лет лишен права занимать должности в госорганах, лишен звания полковника юстиции, Вострецову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, шесть лет лишения права занимать должности в госорганах, он лишен своего звания подполковника юстиции", - рассказали в суде.Обвинение запрашивало для обоих блюстителей закона по 11 лет строгого режима, а для Вострецова – 12.Прокуратура также просила назначить Бусылко и Чуличкову штраф в пятикратном размере взятки, а Вострецову – конкретно 6,5 миллиона рублей. Однако суд не стал прибегать к этой мере, уточнила собеседница агентства.Фабула уголовного дела официально не раскрывается. Какая взятка и за что передавалась офицерам, неизвестно.
https://ria.ru/20210806/shtraf-1744677560.html
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происшествия, взятка, екатеринбург, свердловская область, россия, владимирская область
13:17 09.08.2021 (обновлено: 13:35 09.08.2021)
 
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку

В Екатеринбурге бывшего замглавы СУСК Бусылко и зампрокурора Чуличкова посадили за взятки

© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиПервый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова, сообщили РИА Новости в суде.
Бусылко и Чуличков признаны виновными в получении особо крупной взятки, а член адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов – в посредничестве в ней и покушении на мошенничество.
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"Чуличков – девять лет колонии строгого режима плюс девять лет лишения права занимать должности на госслужбе, лишен своего классного чина. Бусылко - восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, на девять лет лишен права занимать должности в госорганах, лишен звания полковника юстиции, Вострецову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, шесть лет лишения права занимать должности в госорганах, он лишен своего звания подполковника юстиции", - рассказали в суде.
Обвинение запрашивало для обоих блюстителей закона по 11 лет строгого режима, а для Вострецова – 12.
Прокуратура также просила назначить Бусылко и Чуличкову штраф в пятикратном размере взятки, а Вострецову – конкретно 6,5 миллиона рублей. Однако суд не стал прибегать к этой мере, уточнила собеседница агентства.
Фабула уголовного дела официально не раскрывается. Какая взятка и за что передавалась офицерам, неизвестно.
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