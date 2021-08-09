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На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку - РИА Новости, 09.08.2021
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:17
2021-08-09T13:17
2021-08-09T13:35
происшествия
взятка
екатеринбург
свердловская область
россия
владимирская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова, сообщили РИА Новости в суде.Бусылко и Чуличков признаны виновными в получении особо крупной взятки, а член адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов – в посредничестве в ней и покушении на мошенничество."Чуличков – девять лет колонии строгого режима плюс девять лет лишения права занимать должности на госслужбе, лишен своего классного чина. Бусылко - восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, на девять лет лишен права занимать должности в госорганах, лишен звания полковника юстиции, Вострецову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, шесть лет лишения права занимать должности в госорганах, он лишен своего звания подполковника юстиции", - рассказали в суде.Обвинение запрашивало для обоих блюстителей закона по 11 лет строгого режима, а для Вострецова – 12.Прокуратура также просила назначить Бусылко и Чуличкову штраф в пятикратном размере взятки, а Вострецову – конкретно 6,5 миллиона рублей. Однако суд не стал прибегать к этой мере, уточнила собеседница агентства.Фабула уголовного дела официально не раскрывается. Какая взятка и за что передавалась офицерам, неизвестно.
https://ria.ru/20210806/shtraf-1744677560.html
https://ria.ru/20210805/khischenie-1744589336.html
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происшествия, взятка, екатеринбург, свердловская область, россия, владимирская область
13:17 09.08.2021 (обновлено: 13:35 09.08.2021)
На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
В Екатеринбурге бывшего замглавы СУСК Бусылко и зампрокурора Чуличкова посадили за взятки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости.
Ленинский районный суд Екатеринбурга
в понедельник приговорил к 8,5 и 9 годам колонии строгого режима соответственно бывшего первого замглавы СУСК по Свердловской области
Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова, сообщили РИА Новости в суде.
Бусылко и Чуличков признаны виновными в получении особо крупной взятки, а член адвокатской палаты Владимирской области
Владислав Вострецов – в посредничестве в ней и покушении на мошенничество.
"Чуличков – девять лет колонии строгого режима плюс девять лет лишения права занимать должности на госслужбе, лишен своего классного чина. Бусылко - восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, на девять лет лишен права занимать должности в госорганах, лишен звания полковника юстиции, Вострецову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, шесть лет лишения права занимать должности в госорганах, он лишен своего звания подполковника юстиции", - рассказали в суде.
Обвинение запрашивало для обоих блюстителей закона по 11 лет строгого режима, а для Вострецова – 12.
Прокуратура также просила назначить Бусылко и Чуличкову штраф в пятикратном размере взятки, а Вострецову – конкретно 6,5 миллиона рублей. Однако суд не стал прибегать к этой мере, уточнила собеседница агентства.
Фабула уголовного дела официально не раскрывается. Какая взятка и за что передавалась офицерам, неизвестно.