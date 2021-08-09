https://ria.ru/20210809/voyna-1745059749.html

Лукашенко заявил о риске мировой войны

Лукашенко заявил о риске мировой войны - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко заявил о риске мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад сесть за стол переговоров, иначе можно увязнуть так, что "пути назад не будет", указал на риск мировой... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:14

2021-08-09T15:14

2021-08-09T15:14

в мире

белоруссия

минск

лондон

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад сесть за стол переговоров, иначе можно увязнуть так, что "пути назад не будет", указал на риск мировой войны.Великобритания вводит санкции против Белоруссии, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии. Ранее Лукашенко, комментируя санкции Великобритании против Минска, призвал Лондон "подавиться санкциями" и назвал британские власти "прихвостнями американцев"."А санкции - ну вводите, вводите. Поживем - увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы это все терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения. Потому что увязнем настолько, что обратного пути не будет", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник, комментируя новые санкции Великобритании против Минска.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210725/stsenariy-1742831293.html

https://ria.ru/20210709/voyna-1740683347.html

белоруссия

минск

лондон

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в мире, белоруссия, минск, лондон, александр лукашенко, кгб белоруссии