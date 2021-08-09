https://ria.ru/20210809/vorobev-1745067623.html

Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью

Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью - РИА Новости, 09.08.2021

Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью

Московскую область ждут большие перемены этой осенью. В частности, там проведут реновацию автовокзалов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:53

2021-08-09T15:53

2021-08-09T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московскую область ждут большие перемены этой осенью. В частности, там проведут реновацию автовокзалов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Об этом сообщил телеканал "360"."Важная тема – общественный транспорт. Автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Наш парк составляет порядка 10 тысяч единиц каждый год", – уточнил Воробьев, добавив, что в этом году запустят около 500 новых автобусов.Он обратил внимание на ситуацию с автовокзалами. До 1 сентября планируется обновить 14 объектов. По словам губернатора, в ближайшем будущем изменения увидят жители Раменского, Домодедова, Чехова, Ногинска, Клина, Солнечногорска и прочих округов.Другая чувствительная тема, затронутая Воробьевым, – это разворотные площадки.Он отметил активное строительство социальной инфраструктуры в Мытищах, где скоро появится новая поликлиника и будет завершено строительство путепровода на улицах Мира и Фрунзе.Глава региона напомнил и об обращении жителей Щелкова и Королева о недопустимости появления торговых павильонов в скверах или каких-то зелёных зонах. На сегодняшний день определено 2,7 тысячи зеленых зон, где ни при каких обстоятельствах не должно вестись строительство.Еще одна задача, обозначенная Воробьевым, – открытие 18 новых школ к началу учебного года."По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", – сказал губернатор.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)