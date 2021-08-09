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Новости Подмосковья
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Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью
Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью - РИА Новости, 09.08.2021
Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью
Московскую область ждут большие перемены этой осенью. В частности, там проведут реновацию автовокзалов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:53
2021-08-09T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московскую область ждут большие перемены этой осенью. В частности, там проведут реновацию автовокзалов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Об этом сообщил телеканал "360"."Важная тема – общественный транспорт. Автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Наш парк составляет порядка 10 тысяч единиц каждый год", – уточнил Воробьев, добавив, что в этом году запустят около 500 новых автобусов.Он обратил внимание на ситуацию с автовокзалами. До 1 сентября планируется обновить 14 объектов. По словам губернатора, в ближайшем будущем изменения увидят жители Раменского, Домодедова, Чехова, Ногинска, Клина, Солнечногорска и прочих округов.Другая чувствительная тема, затронутая Воробьевым, – это разворотные площадки.Он отметил активное строительство социальной инфраструктуры в Мытищах, где скоро появится новая поликлиника и будет завершено строительство путепровода на улицах Мира и Фрунзе.Глава региона напомнил и об обращении жителей Щелкова и Королева о недопустимости появления торговых павильонов в скверах или каких-то зелёных зонах. На сегодняшний день определено 2,7 тысячи зеленых зон, где ни при каких обстоятельствах не должно вестись строительство.Еще одна задача, обозначенная Воробьевым, – открытие 18 новых школ к началу учебного года."По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", – сказал губернатор.
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московская область (подмосковье)
15:53 09.08.2021
 

Воробьев рассказал, какие перемены ждут Подмосковье осенью

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московскую область ждут большие перемены этой осенью. В частности, там проведут реновацию автовокзалов. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Об этом сообщил телеканал "360".
"Важная тема – общественный транспорт. Автобусные маршруты очень востребованы в Подмосковье. Наш парк составляет порядка 10 тысяч единиц каждый год", – уточнил Воробьев, добавив, что в этом году запустят около 500 новых автобусов.
Он обратил внимание на ситуацию с автовокзалами. До 1 сентября планируется обновить 14 объектов. По словам губернатора, в ближайшем будущем изменения увидят жители Раменского, Домодедова, Чехова, Ногинска, Клина, Солнечногорска и прочих округов.
Другая чувствительная тема, затронутая Воробьевым, – это разворотные площадки.
"В Подольске, когда мы общались с жителями, люди рассказали, что им не нравится, когда разворотный круг, стоянки автобусов находятся под окнами домов", – продолжил губернатор.
Он отметил активное строительство социальной инфраструктуры в Мытищах, где скоро появится новая поликлиника и будет завершено строительство путепровода на улицах Мира и Фрунзе.
Глава региона напомнил и об обращении жителей Щелкова и Королева о недопустимости появления торговых павильонов в скверах или каких-то зелёных зонах. На сегодняшний день определено 2,7 тысячи зеленых зон, где ни при каких обстоятельствах не должно вестись строительство.
Еще одна задача, обозначенная Воробьевым, – открытие 18 новых школ к началу учебного года.
"По три в Люберцах и Балашихе. Я уверен, что наш строительный блок добросовестно сдаст все необходимые школы и главы подберут коллективы, которые будут давать прекрасное образование нашим детям", – сказал губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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