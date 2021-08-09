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Генсек ООН приветствовал подход России и США к контролю над вооружениями
Генсек ООН приветствовал подход России и США к контролю над вооружениями - РИА Новости, 09.08.2021
Генсек ООН приветствовал подход России и США к контролю над вооружениями
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал подход России и США в сфере контроля над вооружениями и стремление сторон к диалогу. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:21
2021-08-09T08:21
в мире
сша
япония
оон
нагасаки (город)
антониу гутерреш
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ООН, 9 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал подход России и США в сфере контроля над вооружениями и стремление сторон к диалогу."Я приветствую подтверждение со стороны Соединенных Штатов и Российской Федерацией того, что в ядерной войне нет победителей и никогда нельзя ее допускать, а также их стремление к диалогу по контролю над вооружениями", - говорится в заявлении генсека ООН по случаю 76-й годовщины со дня бомбардировки Нагасаки.Гуттереш также призвал все страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия в будущем "усилить нормы, запрещающие ядерное оружие" и предпринять шаги для его уничтожения."Спустя более чем три четверти века после разрушения Нагасаки мы продолжаем жить в тени ядерного гриба. Перспективы применения ядерного оружия так же опасны, как и когда-либо со времен пика холодной войны... Вместе мы должны предотвратить повторение трагедии, произошедшей 9 августа 1945 года", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".По последним данным, сейчас в Японии 130 тысяч человек имеют книжки пострадавших от атомных бомбардировок, их средний возраст составляет уже 84 года.В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая простерта горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого — часы со стрелками, застывшими на 11 часах 2 минутах – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
https://ria.ru/20210623/razrushenie-1738196592.html
https://ria.ru/20210802/katastrofa-1744036092.html
сша
япония
нагасаки (город)
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в мире, сша, япония, оон, нагасаки (город), антониу гутерреш
08:21 09.08.2021
 
Генсек ООН приветствовал подход России и США к контролю над вооружениями

Генсек ООН Гутерреш приветствовал стремление России и США к диалогу по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 9 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал подход России и США в сфере контроля над вооружениями и стремление сторон к диалогу.
"Я приветствую подтверждение со стороны Соединенных Штатов и Российской Федерацией того, что в ядерной войне нет победителей и никогда нельзя ее допускать, а также их стремление к диалогу по контролю над вооружениями", - говорится в заявлении генсека ООН по случаю 76-й годовщины со дня бомбардировки Нагасаки.
Гуттереш также призвал все страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия в будущем "усилить нормы, запрещающие ядерное оружие" и предпринять шаги для его уничтожения.
"Спустя более чем три четверти века после разрушения Нагасаки мы продолжаем жить в тени ядерного гриба. Перспективы применения ядерного оружия так же опасны, как и когда-либо со времен пика холодной войны... Вместе мы должны предотвратить повторение трагедии, произошедшей 9 августа 1945 года", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.
Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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По последним данным, сейчас в Японии 130 тысяч человек имеют книжки пострадавших от атомных бомбардировок, их средний возраст составляет уже 84 года.
В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк Мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая простерта горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке Мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого — часы со стрелками, застывшими на 11 часах 2 минутах – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке.
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