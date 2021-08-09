https://ria.ru/20210809/vladikavkaz-1745115075.html

Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым

Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым - РИА Новости, 10.08.2021

Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым

Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-09T20:54

2021-08-09T20:54

2021-08-10T05:39

происшествия

авария

владикавказ

здоровье - общество

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."К сожалению, на настоящий момент девять пациентов реанимации, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались. Приносим соболезнования родным и близким", — сказали в Минздраве.По данным ведомства, сейчас пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, подключены все ресурсы.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113435.html

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авария, владикавказ, здоровье - общество, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице