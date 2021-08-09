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Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым - РИА Новости, 10.08.2021
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T20:54
2021-08-10T05:39
происшествия
авария
владикавказ
здоровье - общество
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."К сожалению, на настоящий момент девять пациентов реанимации, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались. Приносим соболезнования родным и близким", — сказали в Минздраве.По данным ведомства, сейчас пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, подключены все ресурсы.
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происшествия, авария, владикавказ, здоровье - общество, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
20:54 09.08.2021 (обновлено: 05:39 10.08.2021)
 
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым

Состояние погибших из-за аварии на кислородной станции во Владикавказе было крайне тяжелым

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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ПЯТИГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона.
Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов.
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 20:41
В Северной Осетии заявили о резервной подаче кислорода в больницы региона
"К сожалению, на настоящий момент девять пациентов реанимации, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались. Приносим соболезнования родным и близким", — сказали в Минздраве.
По данным ведомства, сейчас пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, подключены все ресурсы.
 
ПроисшествияАварияВладикавказЗдоровье - ОбществоПорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
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