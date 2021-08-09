https://ria.ru/20210809/vladikavkaz-1745115075.html
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым - РИА Новости, 10.08.2021
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T20:54
2021-08-09T20:54
2021-08-10T05:39
происшествия
авария
владикавказ
здоровье - общество
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 9 авг — РИА Новости. Состояние больных, умерших из-за аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа, было крайне тяжелым, сообщает Минздрав региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."К сожалению, на настоящий момент девять пациентов реанимации, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались. Приносим соболезнования родным и близким", — сказали в Минздраве.По данным ведомства, сейчас пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, подключены все ресурсы.
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113435.html
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РИА Новости
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происшествия, авария, владикавказ, здоровье - общество, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
20:54 09.08.2021 (обновлено: 05:39 10.08.2021)
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
Состояние погибших из-за аварии на кислородной станции во Владикавказе было крайне тяжелым